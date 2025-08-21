Hơn 20.000 hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỉ tự nguyện dùng hóa đơn điện tử

Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 21.8, tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, nửa đầu năm nay, Cục Thuế đã rà soát và đề xuất bãi bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, xây dựng phương thức quản lý thuế mới theo hướng kê khai; tham gia sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân và nhiều chính sách chi tiết khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại đại hội ẢNH: ĐỨC THÀNH

Đơn vị này cũng đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 44% thủ tục hành chính thuế, tham mưu Bộ Tài chính ban hành các gói hỗ trợ về thuế để giúp doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Về chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh, đến ngày 30.6, trên 98% hộ kinh doanh kê khai thuế đã thực hiện khai thuế điện tử.

Đã có hơn 110.000 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP (bao gồm 53.611 hộ kê khai và 56.684 hộ khoán). Đặc biệt, trong đó có hơn 20.000 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm đã tự nguyện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Ông Thành nhấn mạnh, công tác quản lý hộ kinh doanh được đổi mới toàn diện. Tổng thu ngân sách nhà nước từ hộ, cá nhân kinh doanh trong nửa đầu năm đạt 17.100 tỉ đồng (Hà Nội đạt 3.371 tỉ đồng, TP.HCM đạt 5.436 tỉ đồng), đạt 53,4% so với nhiệm vụ thu, bằng 131% so với cùng kỳ năm 2024.

Toàn ngành thuế đã rà soát đưa thêm vào quản lý 254.111 hộ kinh doanh, xử lý 197.349 hộ kinh doanh với tổng số thuế truy thu, phạt, tăng thu trong năm 2025 là hơn 1.783 tỉ đồng.

Theo Cục Thuế, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất kinh doanh, cơ quan thuế tiếp tục triển khai nhiều chính sách miễn, giảm cho doanh nghiệp và người dân. Tổng số tiền thuế được gia hạn, miễn giảm trong nửa đầu năm ước khoảng 96.749 tỉ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, có 13.699 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi sang nộp thuế theo phương pháp kê khai; có 1.474 hộ kinh doanh (riêng tháng 6 có 910 hộ kinh doanh) chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.