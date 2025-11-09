Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.11.2025

“Cú hích” cho ngành công nghiệp điện ảnh
UNESCO vừa ghi danh TP.HCM là thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực điện ảnh. Sự công nhận này được kỳ vọng sẽ là bệ phóng cho công nghiệp điện ảnh thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. (trang 4)
Gượng dậy sau bão
Bão Kalmaegi (bão số 13) đã tan, trên dải đất ven biển Gia Lai, Đắk Lắk, người dân lặng lẽ nhặt lại từng tấm tôn, viên ngói, gom góp chút bình yên từ đống hoang tàn. (trang 7)
Bước ngoặt mới cho tham vọng tàu sân bay của Trung Quốc
Tuần qua, Trung Quốc đã đạt cột mốc quan trọng trong việc vươn tầm năng lực hải quân khi chính thức đưa vào hoạt động tàu sân bay Phúc Kiến sau một thời gian dài thử nghiệm. (trang 23)
