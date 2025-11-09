Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.11.2025

“Cú hích” cho ngành công nghiệp điện ảnh

Các buổi chiếu phim ngoài trời tại Công viên bờ sông Sài Gòn trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP.HCM 2024 thu hút đông đảo người dân ẢNH: TTXVN

UNESCO vừa ghi danh TP.HCM là thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực điện ảnh. Sự công nhận này được kỳ vọng sẽ là bệ phóng cho công nghiệp điện ảnh thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. (trang 4)

Gượng dậy sau bão

Cảnh hoang tàn, đổ nát ở làng chài Nhơn Lý, Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bão Kalmaegi (bão số 13) đã tan, trên dải đất ven biển Gia Lai, Đắk Lắk, người dân lặng lẽ nhặt lại từng tấm tôn, viên ngói, gom góp chút bình yên từ đống hoang tàn. (trang 7)

Bước ngoặt mới cho tham vọng tàu sân bay của Trung Quốc

Tàu sân bay Phúc Kiến (tàu số 18) và tàu sân baySơn Đông trong buổi lễ ngày 5.11 tại cảng Tam Á (Hải Nam, Trung Quốc) ẢNH: HOÀN CẦU THỜI BÁO

Tuần qua, Trung Quốc đã đạt cột mốc quan trọng trong việc vươn tầm năng lực hải quân khi chính thức đưa vào hoạt động tàu sân bay Phúc Kiến sau một thời gian dài thử nghiệm. (trang 23)