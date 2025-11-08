Trung Quốc mở đăng ký kết hôn từ hộp đêm đến trên núi tuyết

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc quyết định đơn giản hóa các thủ tục kết hôn, cho phép các cặp đôi đăng ký ở bất cứ địa phương nào trên đất nước mà không bị giới hạn bởi hộ khẩu. Chính quyền địa phương ở Trung Quốc đồng loạt mở văn phòng đăng ký kết hôn tại những địa điểm độc đáo, từ đỉnh núi, hộp đêm đến cả chùa cổ, như một phần trong nỗ lực toàn quốc nhằm đối phó khủng hoảng nhân khẩu học, theo Reuters.



Nhờ những nỗ lực đó, số lượng người kết hôn trong quý 3/2025 đã tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,61 triệu lượt đăng ký. Con số này đã đảo ngược xu hướng sụt giảm liên tục, sau khi năm 2024 ghi nhận mức giảm kỷ lục 20,5%, xuống còn 6,1 triệu lượt đăng ký kết hôn.

Một cặp đôi khoe giấy chứng nhận kết hôn tại văn phòng đăng ký tại Chùa Hộ quốc Quan âm ở Bắc Kinh vào ngày 28.10 ảnh: Reuters

Từ chùa cổ đến hộp đêm

Tại thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô), các cặp đôi có thể tổ chức lễ cưới ngay trong Miếu Khổng Tử, với nghi thức mô phỏng phong cách triều Minh. Ở thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), một văn phòng đăng ký được đặt trên đỉnh núi Tây Lĩnh cao hơn 3.000 m, giữa khung cảnh mây phủ nên thơ.

Thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy) lại chọn ga tàu điện ngầm mang tên "Hạnh Phúc Bá" (Xingfuba, nghĩa là "nơi chốn hạnh phúc") làm điểm cấp giấy chứng nhận kết hôn. Trong khi đó, Thượng Hải gây chú ý khi cho phép đăng ký kết hôn ngay trong hộp đêm INS Park - tổ hợp giải trí 6 tầng, nhờ hợp tác với Cục Dân chính quận Hoàng Phố.

Tại thủ đô Bắc Kinh, cô Wang Jieyi (31 tuổi, luật sư) và anh Zhan Yongqiang (33 tuổi, nhân viên ngân hàng) quyết định lựa chọn Chùa Hộ quốc Quan âm làm nơi chính thức hóa mối quan hệ vợ chồng. "Ngôi chùa này tượng trưng cho hạnh phúc và sinh nở. Chính sách mới giúp chúng tôi không cần quay về quê ở Sơn Đông để làm thủ tục", họ chia sẻ.

Niềm tin vào những con số

Không chỉ chọn nơi đẹp, giới trẻ Trung Quốc còn bị thu hút bởi ý nghĩa biểu tượng ẩn trong những con số. Tại hồ Sayram (khu tự trị Tân Cương), nơi có văn phòng đăng ký giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, các con số gắn liền với lời tỏ tình: độ cao 2.073 m có nghĩa "yêu em sâu sắc", diện tích hồ 1.314 km² tượng trưng "một đời một kiếp", còn khoảng cách 520 km tới thủ phủ Urumqi đồng âm với cụm "anh yêu em" trong tiếng Trung.

"Vì vậy, chúng tôi nghĩ, tại sao không kết hôn ngay tại đây", cô Ren Yingxiao, một nhân viên ngân hàng, chia sẻ khi kể về quyết định nhận giấy chứng nhận kết hôn tại hồ Sayram trong chuyến du lịch trăng mật.

Hiệu quả ngắn hạn?

Dù mang lại kết quả tích cực ban đầu, các chuyên gia cảnh báo chiến dịch này có thể chỉ là giải pháp tạm thời.

Nhà nhân khẩu học thuộc Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ), ông Yi Fuxian cho rằng việc dỡ bỏ rào cản địa lý giúp đăng ký dễ dàng hơn, nhưng chưa giải quyết được gốc rễ là tỷ lệ sinh thấp và áp lực kinh tế. Ông Yi dự đoán số phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 34 ở Trung Quốc có thể giảm gần một nửa, xuống còn 58 triệu người vào năm 2050.

Cùng quan điểm đó, cô Ren cho rằng tỷ lệ kết hôn và sinh con chỉ có thể tăng bền vững khi mọi người cảm thấy an toàn hơn về tài chính.