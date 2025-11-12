Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.11.2025

Một bộ sách giáo khoa thống nhất trước giờ G

Trả lời đại biểu Quốc hội vào tháng 10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết bộ đang xây dựng đề án và trong tháng 11 sẽ có phương án trình các cấp thẩm quyền phê duyệt để kịp triển khai một bộ sách giáo khoa vào năm học tới.

Bộ SGK dùng chung cho cả nước sẽ được triển khai ngay từ năm học 2026 - 2027. Bộ GD-ĐT đang xây dựng đề án, dự kiến tháng 11 này sẽ có phương án cụ thể ẢNH: NHẬT THỊNH

Thuế thu nhập cá nhân giảm bao nhiêu?

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế được điều chỉnh lên 15,5 triệu đồng/tháng và mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ năm sau. Vậy với mức này, nghĩa vụ thuế của người làm công ăn lương giảm được bao nhiêu so với hiện hành?

Thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026 sẽ được giảm nhưng nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn nhỏ giọt, chưa hợp lý ẢNH: NHẬT THỊNH

Quốc gia giữa những tâm bão

Vị trí địa lý được cho là yếu tố chính khiến Philippines trở thành một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi bão thường xuyên và nghiêm trọng nhất trên thế giới.