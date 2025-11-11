Mẹ ruột không sống cùng, đăng ký giảm trừ gia cảnh thế nào?

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần

Bà Nguyễn Mai (Phú Thọ) muốn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho mẹ ruột. Tuy nhiên, mẹ bà Mai hiện không cùng hộ khẩu, không sống chung với bà.

Trong Mẫu 07/XN-NPT-TNCN ban hành kèm Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP không có mục "không sống cùng".

Bà Mai hỏi, trong trường hợp này, bà cần khai báo và chứng minh thế nào để được giảm trừ gia cảnh hợp lệ?

Người phụ thuộc phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 1 triệu đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trả lời vấn đề này, Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, căn cứ quy định hiện hành, trường hợp bà Mai có mẹ đẻ đáp ứng điều kiện người phụ thuộc và chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh, đề nghị bà hoàn thiện hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và thực hiện các thủ tục đăng ký người phụ thuộc, khai giảm trừ đối với người phụ thuộc theo quy định tại khoản 1 điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là mẹ đẻ.

Theo khoản 1 điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC, người phụ thuộc bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế.

Đối với người trong độ tuổi lao động, cá nhân được tính là người phụ thuộc phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: bị khuyết tật, không có khả năng lao động; không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Người khuyết tật, không có khả năng lao động là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn...).

Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh như sau: người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc có gì?

Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm: bản chụp CMDN hoặc CCCD.

Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan cơ quan công an cấp, giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn...).

Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp 2 bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế, cá nhân nộp 1 bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật Quản lý thuế.