Kinh tế

Tính thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh thế nào khi thu nhập 2 nơi?

Đan Thanh
Đan Thanh
10/11/2025 10:44 GMT+7

Cơ quan thuế vừa có hướng dẫn chi tiết, làm rõ cách tính thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh với trường hợp người lao động có thu nhập tại 2 nơi.

Bà Phạm Mai Hoa (Phú Thọ) đang làm việc tại cơ quan nhà nước với thu nhập 12 triệu đồng/tháng và có 2 con học THCS được giảm trừ gia cảnh. Từ tháng 8, bà làm thêm ngoài giờ tại công ty X với thu nhập 5 triệu đồng/tháng.

Bà Hoa hỏi, khoản thu nhập từ công ty X có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không, cách tính thuế thế nào, có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho mỗi con ở một nơi làm việc không?

Tính thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh thế nào khi thu nhập 2 nơi? - Ảnh 1.

Mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế hiện là 11 triệu đồng/tháng, với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trả lời câu hỏi này, Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, căn cứ quy định hiện hành, trường hợp cá nhân làm việc tại cơ quan nhà nước có thu nhập 12 triệu đồng/tháng, đồng thời làm thêm và có thu nhập tại công ty X với thu nhập 5 triệu đồng/tháng thì:

Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại 2 nơi (cơ quan nhà nước và công ty X): cá nhân lựa chọn và đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi trả thu nhập cho cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Đồng thời, đăng ký, khai giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc (là con đẻ) theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Trường hợp cá nhân chỉ ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với cơ quan nhà nước và không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng với công ty X: cá nhân đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại nơi cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với thu nhập 12 triệu đồng/tháng (lớn hơn 11 triệu đồng/tháng) là cơ quan nhà nước trả thu nhập theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và điều 1 Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14.

Đồng thời, đăng ký, khai giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc (là con đẻ) theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Khi đó, thu nhập (từ tiền công, thù lao, tiền chi khác) do công ty X chi trả với mức từ 2 triệu đồng trở lên thuộc trường hợp khấu trừ thuế theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Người nộp thuế chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi

Theo điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, mức giảm trừ gia cảnh với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Tính thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh thế nào khi thu nhập 2 nơi? - Ảnh 2.

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế

ẢNH: NGỌC THẮNG

Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu rõ: khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công: đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi.

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Với một số trường hợp khác, khấu trừ thuế như sau: các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế như sau: người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng), người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư 111/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế...

