Kinh tế

Cha, mẹ không có lương hưu, đăng ký giảm trừ gia cảnh thế nào?

Đan Thanh
Đan Thanh
25/10/2025 08:04 GMT+7

Thuế TP.Hà Nội vừa trả lời, làm rõ nhiều nội dung liên quan tới đăng ký giảm trừ gia cảnh với trường hợp cha, mẹ của người nộp thuế không có lương hưu.

Mẹ của ông Nguyễn Đức Trường (trú Hà Nội) đã hết tuổi lao động, không có lương hưu. Nay ông Trường cần giấy xác nhận không hưởng lương hưu hằng tháng để làm hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho mẹ tại cơ quan nơi ông công tác.

Ông Trường hỏi, mẹ ông cần đến cơ quan nào để xin xác nhận không hưởng lương hưu hằng tháng và thủ tục thực hiện như thế nào?

Đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất ngày 31.12 hàng năm

Trả lời vấn đề này, Thuế TP.Hà Nội cho biết, theo điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Nghị định 65/2013/NĐ-CP, trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Cha, mẹ không có lương hưu, đăng ký giảm trừ gia cảnh thế nào?- Ảnh 1.

Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31.12 của năm tính thuế

ẢNH: NGỌC THẮNG

Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31.12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

Người phụ thuộc bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế.

Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng gồm: anh ruột, chị ruột; em ruột của người nộp thuế; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột; người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Đối với người trong độ tuổi lao động, cá nhân được tính là người phụ thuộc phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: bị khuyết tật, không có khả năng lao động; không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Đối với người ngoài độ tuổi lao động, phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm những gì?

Theo Thông tư 79/2022/TT-BTC, đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm: bản chụp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Cha, mẹ không có lương hưu, đăng ký giảm trừ gia cảnh thế nào?- Ảnh 2.

Người phụ thuộc ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng

ẢNH: ĐAN THANH

Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như: bản chụp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan cơ quan công an cấp, giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như: bản chụp giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn…).

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế, nếu đáp ứng điều kiện theo Thông tư 111/2013/TT-BTC thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 79/2022/TT-BTC nêu trên.

Thuế TP.Hà Nội đề nghị người nộp thuế nghiên cứu, thực hiện đúng các quy định hiện hành; tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin kê khai giảm trừ gia cảnh trong hồ sơ; đồng thời thực hiện đăng ký, nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh tại cơ quan chi trả thu nhập theo quy định.

