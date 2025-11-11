Siêu bão Fung Wong tàn phá Philippines

Vào trưa qua (10.11), siêu bão Fung Wong di chuyển đến vùng biển phía tây của Philippines và giảm cấp thành bão, với sức gió mạnh nhất vào khoảng 150 km/giờ.

Reuters dẫn lời giới chức địa phương thông tin có ít nhất 4 người chết. Hơn 1 triệu người ở Philippines đã được sơ tán trước khi bão đổ bộ. Do ảnh hưởng của bão, một số khu vực tại tỉnh Cagayan bị ngập nghiêm trọng. Hãng AFP cho hay TP.Tuguegarao (thủ phủ của tỉnh Cagayan) chìm trong biển nước. Cơ quan khí tượng Philippines dự báo mưa lớn từ 100 - 200 mm xuất hiện ở khu vực các tỉnh La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales.

Tổn thất lớn khi bão Fung Wong ập vào Philippines

Tại một số thành phố ở Philippines, người dân và chính quyền trong hôm qua đã bắt đầu dọn dẹp, di dời cây ngã đổ. Trường học và cơ quan công quyền tại đảo Luzon phải đóng cửa trong ngày 10.11, trong đó bao gồm thủ đô Manila. Cơ quan phát triển đô thị Manila (MMDA) cho biết cửa xả lũ tại trạm bơm Paco ở thủ đô Philippines bị hư hại vào đêm 9.11, sau khi mực nước dâng cao ở sông Pasig.

Lũ quét tại TP.Pandan ở tỉnh Catanduanes (Philippines) ngày 9.11 ẢNH: AFP

Trong diễn biến khác, tại Thái Lan, thủ đô Bangkok và các tỉnh Pathum Thani, Nonthaburi đối mặt với nguy cơ ngập lụt trong vài ngày tới. Điều này đến từ việc chính quyền đã tăng xả nước ở đập Chao Phraya từ 2.750 lên 2.800 m3/giây để điều tiết, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi mới đây đã làm tăng lưu lượng nước từ các con sông tràn vào hồ chứa, Bangkok Post đưa tin ngày 10.11.