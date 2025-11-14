Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.11.2025

Thanh lọc livestream bán hàng

Thảo luận về dự án luật Thương mại điện tử ngày 13.11, nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại trước những bất cập của hoạt động livestream bán hàng, đồng thời kiến nghị các giải pháp để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sản phẩm Green Beauty giả mạo thương hiệu của Vinanutrifood bán giá rẻ trên sàn Shopee ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

U.23 VN sẽ rất khác khi đấu Uzbekistan

Nhiều khả năng, U.23 VN sẽ thay đổi nhân sự khi gặp U.23 Uzbekistan vào ngày 15.11. Ở trận mở màn giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025, U.23 VN đã thắng chủ nhà Trung Quốc dù chưa dùng đến đội hình mạnh nhất.

U.23 VN (trái) sẽ mạnh dạn thử nghiệm trước U.23 Uzbekistan ở trận thứ 2 tại Panda Cup 2025 ẢNH: VFF

Chính phủ Mỹ mở cửa lại

Quốc hội Mỹ hôm qua thông qua dự luật chi tiêu, chấm dứt 43 ngày bế tắc khiến chính phủ phải đóng cửa với những gián đoạn nghiêm trọng.