Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.11.2025

Cấp thiết giải quyết ngập lụt

Đường Đống Đa (TP.Huế) ngập sâu lần thứ 3, ngày 3.11, người dân phải di chuyển bằng ghe, xuồng trên đường phố ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vừa qua, nhiều đô thị và hàng loạt khu dân cư trên cả nước, tình trạng ngập lụt diễn ra phức tạp, gây nhiều thiệt hại nặng cho người dân, doanh nghiệp, kết cấu hạ tầng, giao thông... Giải quyết căn cơ thực trạng ngập lụt mới có thể bảo vệ các đô thị an toàn, bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu khó lường.

TP.HCM sẽ thành điểm sáng trên bản đồ du lịch tàu biển

Du lịch tàu biển TP.HCM sẽ sớm khởi sắc trở lại nhờ các dự án cảng tàu khách quốc tế mới. Trong ảnh: Tàu du lịch cao cấp Le Lapérouse của hãng Ponant (Pháp) cập Cảng hành khách tàu biển (Cảng Sài Gòn) ngày 2.10.2022 Ảnh: Hà Mai

Từ nay đến 2030, TP.HCM dự kiến sẽ đầu tư 3 cảng tàu khách quốc tế, trong đó có cảng tại Vũng Tàu đón được các siêu tàu cỡ lớn hàng top đầu.

Mỹ công bố chiến dịch quân sự ở Mỹ Latinh

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ sẽ đến vùng biển ngoài khơi Venezuela trong vài ngày tới Ảnh: Reuters

Hôm qua (14.11, giờ VN), Mỹ công bố khởi động chiến dịch quân sự chống ma túy và Lầu Năm Góc trình phương án quân sự liên quan Venezuela cho Tổng thống Donald Trump.