Cần cơ chế cụ thể phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 14.11, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ phối hợp Học viện Chính trị khu vực II tổ chức tọa đàm khoa học đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Buổi tọa đàm gồm 2 phiên. Chủ đề phiên thứ nhất tập trung thảo luận tổng quát về 40 năm đổi mới và những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người Việt Nam. Các diễn giả phân tích, đánh giá các vấn đề về kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển văn hóa xã hội; lý luận về chủ nghĩa xã hội qua 40 năm đổi mới; kết quả phát triển kinh tế và 3 đột phá chiến lược.

Song song đó, các tham luận còn làm sâu sắc hơn về sự đồng hành của dân tộc và tôn giáo trong xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm với khu vực và quốc tế cũng như góp ý về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và văn hóa sáng tạo.

Các chuyên gia tham gia góp ý vào những vấn đề chiến lược trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng ẢNH: C.T.V

Chủ đề thứ hai tập trung thảo luận về "Định hướng phát triển và những vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị", với tham luận của TS Hoàng Thị Thu Huyền, Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ.

Tại buổi tọa đàm, PGS-TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Học viện Chính trị khu vực II, cho rằng cần làm rõ các tiêu chí "quản trị quốc gia" ở tính đa chủ thể, tính mở của thông tin, tính tham gia xã hội với hoạch định chính sách công.

Trao đổi thêm về sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, TS Nguyễn Thị Kim Ninh, Học viện Chính trị khu vực II, cho rằng đường lối, chủ trương của Đảng có thực hiện được hay không thì phải nói đến người làm và đó chính là nhân dân. Vấn đề đặt ra là phải phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân, quy tụ, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định nhân dân là vị trí trung tâm, chủ thể nên cần phải chuyển từ phát huy sang thực thi, tức là phải có cơ chế, pháp lý thực hiện.

Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ ký kết hợp tác với Học viện Chính trị khu vực II ẢNH: C.T.V

Tổng kết buổi tọa đàm, PGS - TS Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, nhìn nhận các tham luận có chiều sâu lý luận, phân tích nguyên nhân, giải pháp thực thi.

Đây không chỉ là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà còn thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo và bản lĩnh chính trị của đội ngũ trí thức cách mạng trong việc đồng hành cùng Đảng, góp phần hoàn thiện đường lối lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Cũng trong khuôn khổ tọa đàm, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ và Học viện Chính trị khu vực II đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2025 - 2030.

Các mục tiêu chính của thỏa thuận hợp tác nhằm tạo thể chế gắn kết trong việc nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn chính sách và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học của hai bên. Đồng thời, phát huy và sử dụng hợp lý nguồn lực của hai cơ quan trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.