Hơn 2,1 triệu góp ý văn kiện Đại hội Đảng qua VNeID

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa có báo cáo kết quả triển khai việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp góp ý của cán bộ, đảng viên và người dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá các địa phương, cơ quan, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, triển khai các hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân (trong và ngoài nước) đều có cơ hội tiếp cận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Từ ngày 15.10 - 6.11, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã triển khai lấy ý kiến nghiêm túc, khẩn trương, đồng bộ và đạt kết quả tích cực với hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đảng.

Trong thời gian trên, có hơn 3.900 hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và người dân được tổ chức, đón nhận hơn 127.500 ý kiến.

Từ ngày 15.10 - 6.11, có hơn 2,1 triệu ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đảng qua ứng dụng VNeID ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đặc biệt, số lượng ý kiến góp ý thông qua ứng dụng VNeID có hơn 2,1 triệu lượt; hơn 1.722 ý kiến góp ý bằng văn bản thông qua hệ thống thư, báo.

Số lượng ý kiến góp ý thông qua hệ thống trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng có 240.500 ý kiến.

Trong số hơn 2,5 triệu ý kiến gửi về, có gần 1,2 triệu góp ý về dự thảo báo cáo chính trị; gần 800.000 góp ý cho dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng Xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; gần 540.000 góp ý cho dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Dư luận đánh giá cao việc tích hợp 3 văn kiện trình Đại hội Đảng

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhận định cán bộ, đảng viên và người dân đều thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đánh giá dự thảo được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn, có tầm nhìn và tính khái quát cao.

Dư luận nhân dân đánh giá cao tinh thần đổi mới trong việc tích hợp 3 văn kiện quan trọng thành báo cáo chính trị, thể hiện tư duy đổi mới, khoa học, thiết thực; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng nắm bắt toàn diện tình hình đất nước, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua.

Có nhiều ý kiến tập trung đóng góp vào những nhóm nội dung lớn, có chiều sâu và tính thực tiễn cao. "Các ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện đã thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đổi mới, khoa học và cầu thị trong quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng", Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết sẽ mở rộng, đa dạng hóa hình thức lấy ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, tập trung tổng hợp khách quan, đầy đủ các ý kiến góp ý, chú trọng những đề xuất có giá trị lý luận, thực tiễn, sáng tạo, góp phần hoàn thiện tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước. Song song đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lan tỏa các ý kiến góp ý tiêu biểu.

Đối với các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm an toàn, dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết trong góp ý xây dựng văn kiện Đại hội XIV.