Tuổi trẻ Việt Nam góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhận thức rõ ý nghĩa đặc biệt của Đại hội XIV của Đảng

Phát biểu khai mạc hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam đối với Đảng và đất nước.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa đặc biệt của Đại hội XIV của Đảng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã sớm ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động chào mừng, nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi, đồng thời triển khai việc góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước chuyển tiếp nhiệm kỳ giữa thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Dự thảo các văn kiện lần này được chuẩn bị công phu, bài bản, thể hiện rõ tính cách mạng, tính hành động, tính khả thi cao, đặc biệt có điểm đổi mới là tích hợp 3 văn kiện thành một Báo cáo Chính trị duy nhất nhằm tăng tính liên kết và chiến lược.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị các đại biểu tập trung góp ý thẳng thắn, trách nhiệm vào 3 nhóm nội dung chính, trong đó nhấn mạnh vai trò, sứ mệnh của thanh niên trong thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ chiến lược của Đảng.

"Cần đề xuất sâu hơn về vai trò, sứ mệnh của thanh niên trong thực hiện các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ chiến lược của Đảng", chị Trang nhấn mạnh.

Củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển

Anh Trần Quang Hưng nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Góp ý tại hội nghị, anh Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho rằng dự thảo các văn kiện đã khái quát được những thành tựu vĩ đại, toàn diện của công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thiện hệ thống lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Những thành tựu này là cơ sở vững chắc để củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và đặc biệt là trong đoàn viên, thanh niên.

"Với tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ, Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội đề xuất báo cáo cần phân tích sâu sắc, thẳng thắn hơn về một số vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện đường lối trong giai đoạn mới.

Cụ thể, cần làm rõ và đi sâu vào nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, đề ra giải pháp mạnh mẽ và triệt để hơn để khắc phục, chấn chỉnh, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực", anh Trần Quang Hưng đề xuất.

Tăng cường công tác phát triển đảng viên trẻ

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, đề nghị cần tiếp tục tăng cường công tác phát triển đảng viên trẻ.

Anh Ngô Minh Hải cho biết, thực tiễn tại TP.HCM cho thấy lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, công nhân, lao động trẻ là nguồn bổ sung dồi dào cho Đảng, có bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.





Anh Ngô Minh Hải đề xuất cần tiếp tục tăng cường công tác phát triển đảng viên trẻ ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tuy nhiên, nhìn tổng thể trên phạm vi cả nước, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu xây dựng đội ngũ kế cận của Đảng trong giai đoạn mới.

"Vì vậy, đề nghị Đảng tiếp tục có chủ trương và giải pháp mang tính chiến lược nhằm tạo môi trường, cơ chế khuyến khích, định hướng và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trẻ; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách để đội ngũ đảng viên trẻ sau khi được kết nạp phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới", anh Ngô Minh Hải nêu kiến nghị.

Chia sẻ tại hội nghị, TS Nguyễn Thứ Mười, Phó trưởng khoa Công tác thanh thiếu niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, cho biết tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta luôn nhất quán: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết"; "Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước"; "Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước".

TS Nguyễn Thứ Mười cho rằng cần xây dựng Đảng từ thế hệ thiếu niên, nhi đồng ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Từ đó có thể khẳng định xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh chính là thực hiện chiến lược xây dựng Đảng từ sớm, từ cơ sở, bắt đầu từ thế hệ thiếu niên nhi đồng. Đội TNTP Hồ Chí Minh là môi trường giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất giúp hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống, tinh thần tập thể và năng lực công dân cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi", TS Nguyễn Thứ Mười phân tích.

Theo ông Mười, ở tuổi này các em được rèn luyện qua những phong trào giàu tính giáo dục như "Trần Quốc Toản", "Kế hoạch nhỏ", "Nghìn việc tốt", "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy", qua đó hình thành tinh thần kỷ luật, đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Khi 16 - 18 tuổi, thanh niên tiếp tục được giáo dục, rèn luyện trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và năng lực hành động. Đến khi đủ 18 tuổi, nếu đủ điều kiện, đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng, trở thành đảng viên trẻ, nguồn kế cận trực tiếp của tổ chức Đảng.

"Như vậy, có thể thấy rõ mối quan hệ hữu cơ, kế tiếp và phát triển giữa Đội - Đoàn - Đảng. Trong đó, thời gian sinh hoạt trong tổ chức Đội dài gấp 3 lần trong tổ chức Đoàn trước khi một thanh niên có thể trở thành đảng viên, cho thấy Đội có vai trò quan trọng đối với chất lượng đội ngũ đảng viên trong tương lai", TS Mười khẳng định.

Vì vậy, TS Mười cho rằng, việc nhấn mạnh vai trò của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là cần thiết, nhằm bảo đảm tính kế thừa - tính phát triển - tính hệ thống trong chiến lược giáo dục và phát triển con người Việt Nam toàn diện.