Tuổi trẻ quân đội khẳng định lý tưởng trong thời kỳ mới

Tối 20.10, Ban Thanh niên Quân đội, phối hợp với Trường Sĩ quan chính trị tổ chức tọa đàm "Thanh niên quân đội - khát vọng tiên phong dưới cờ Đảng quang vinh", với sự tham gia của đại diện các đơn vị trong toàn quân, cán bộ, học viên, đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

Buổi tọa đàm là dịp để tuổi trẻ quân đội cùng nhìn lại, khẳng định lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thời kỳ mới.

Lý tưởng soi đường, hành động vì nhân dân

Tại tọa đàm, từ góc nhìn của một người lính thông tin, thượng úy Phạm Hiếu Thanh, công tác tại Lữ đoàn Thông tin 26 (Quân chủng Phòng không - Không quân), chia sẻ rằng lý tưởng của thanh niên quân đội hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị cốt lõi: "Trung với Đảng, hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân".

Theo anh Thanh, trong thời bình, lý tưởng ấy được thể hiện bằng tinh thần học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học - công nghệ, giữ vững kỷ luật, trách nhiệm và khát vọng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại biểu chia sẻ thông tin tại tọa đàm ẢNH: BTC

Ở Lữ đoàn Thông tin 26, công tác giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên được tiến hành bằng nhiều hình thức sinh động, gắn với đặc thù của đơn vị: tổ chức thi, làm mới mô hình trực quan, xây dựng các clip truyền cảm hứng trên mạng nội bộ, ứng dụng công nghệ Qimi để tuyên truyền và học tập.

"Chúng tôi luôn đổi mới cách tổ chức tọa đàm, diễn đàn, dùng hình thức game show, tình huống, clip ngắn để đoàn viên được nói, được thể hiện, chứ không chỉ nghe. Chính điều đó giúp lý tưởng không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành hành động, trở thành thói quen của mỗi người lính trẻ", anh Thanh chia sẻ.

Khát vọng của tuổi trẻ dưới cờ Đảng

Đại úy Vi Đức Chính, đại biểu đến từ Trường sĩ quan Chính trị, chia sẻ thẳng thắn về những thách thức mà thanh niên quân đội đang đối mặt: từ áp lực về việc làm, thích ứng công nghệ, đến nguy cơ khủng hoảng giá trị sống trong thời đại chuyển đổi số.

Anh Chính nhấn mạnh: "Nguy cơ tụt hậu về khoa học kỹ thuật, thích nghi với công nghệ và chuyển đổi số là thách thức lớn mà thanh niên quân đội đang đối mặt. Nhưng đó cũng là cơ hội để chúng ta khẳng định tinh thần tiên phong, đổi mới, thích ứng với kỷ nguyên số".

Từ thực tiễn công tác, đại úy Chính đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao năng lực số của tuổi trẻ quân đội: tăng cường học tập, chủ động tiếp cận tri thức khoa học, rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng mềm, đồng thời giữ vững cảnh giác cách mạng, đạo đức và bản sắc văn hóa dân tộc trong môi trường công nghệ số.

Các đại biểu tham gia tọa đàm bày tỏ khát vọng của thanh niên quân đội trong thời kỳ mới ẢNH: BTC

Anh Chính nhấn mạnh, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu. Thanh niên quân đội phải là lực lượng đi đầu, là cầu nối giữa tri thức mới với thực tiễn xây dựng quân đội nhân dân hiện đại.

Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường

Câu chuyện của trung úy Hà Tuấn Điệp, cán bộ trẻ tại Sư đoàn 316 (Quân khu 2), mang đến xúc động mạnh cho người tham dự. Anh kể lại những ngày cuối năm 2024, khi bão số 3 gây thiệt hại nặng nề tại thôn Làng Nủ, xã Bảo Khánh, tỉnh Lào Cai. Khi nhận lệnh cơ động, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 đã băng qua hàng cây số đất đá sạt lở để cứu dân.

"Chúng tôi đã xác định đây là nhiệm vụ "đặc biệt". Cán bộ chiến sĩ coi nỗi đau của nhân dân như chính nỗi đau của bản thân và gia đình mình, sẵn sàng hy sinh an toàn cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ…", anh Điệp khẳng định.

Anh kể, có chiến sĩ Thào Mý Linh dù bị thương vẫn năn nỉ ở lại làm nhiệm vụ cho đến khi không thể tiếp tục. Tình cảm mà nhân dân Làng Nủ dành cho bộ đội sau trận bão là minh chứng sống động về hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" vì dân, gần dân, được dân tin yêu.

Từ những trải nghiệm đó, trung úy Điệp khẳng định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng ở Sư đoàn 316 không chỉ là tuyên truyền, mà là quá trình kết hợp giữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn và tinh thần tự rèn luyện của mỗi quân nhân trẻ.

Kết thúc tọa đàm, các đại biểu đều cho rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, thanh niên quân đội càng phải thể hiện rõ vai trò tiên phong, bản lĩnh chính trị vững vàng và trí tuệ thời đại.