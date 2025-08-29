Ban Thanh niên Quân đội đạt giải nhất cuộc thi trực tuyến 'Tự hào Việt Nam'

Tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN; anh Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; các Bí thư T.Ư Đoàn: Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN; Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN.

Ông Đỗ Văn Chiến và anh Bùi Quang Huy trao giải nhất cho Đội thi Ban Thanh niên Quân đội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Cuộc thi "Tự hào VN" được T.Ư Đoàn phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư tổ chức nhằm chào mừng những mốc son lịch sử lớn của đất nước. Không chỉ là sân chơi trí tuệ, cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có giá trị giáo dục lớn đối với thanh thiếu niên và nhân dân. Gần 5 triệu lượt dự thi trên website baocaovien.vn và ứng dụng Thanh niên VN là minh chứng rõ nét cho sức hút, sự lan tỏa cũng như tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số.

Chiến dịch truyền thông "Tự hào VN" đã phủ sắc cờ đỏ sao vàng khắp nơi, thu hút hàng trăm nghìn lượt thay ảnh nền, hơn 1 triệu bài đăng trên mạng xã hội, và đạt hơn 1 tỉ lượt xem từ khóa "Tự hào VN". Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" cũng được triển khai sâu rộng, ghi lại những ký ức hào hùng của nhân chứng lịch sử.

Tại vòng chung kết toàn quốc, có 5 đội xuất sắc nhất tham dự, gồm: Thành đoàn TP.HCM; Đoàn thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư; Ban Thanh niên Quân đội; Đoàn thanh niên Chính phủ và Tỉnh đoàn Vĩnh Long. Vòng chung kết được tổ chức dưới hình thức đối kháng trực tiếp sân khấu, 5 đội tuyển tham gia tranh tài qua 5 phần thi gồm: Hào khí non sông, Giải mã lịch sử, Tự hào VN, Vững tin tiếp bước, Kỷ nguyên vươn mình.

Kết thúc vòng chung kết toàn quốc, ban tổ chức đã trao tặng giải nhất cho đội thi của Ban Thanh niên Quân đội; 1 giải nhì cho đội thi Thành đoàn TP.HCM. Ngoài ra còn 1 giải ba; 2 giải khuyến khích và các giải cá nhân; giải cho các cơ sở đoàn. Giải cá nhân được trao cho thí sinh Nguyễn Quang Tuyến, Bí thư Chi đoàn cơ sở An ninh nhân dân, Công an tỉnh Đồng Tháp.