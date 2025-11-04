Ông Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương

Sáng 4.11, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định cho đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Văn Quyết được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương.

Trước đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương đã được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thay ông Trịnh Văn Quyết.

Ông Trịnh Văn Quyết, sinh năm 1966, quê quán H.Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (nay là Hải Phòng); trình độ cử nhân. Ông Quyết là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam từ tháng 4.2021, đại tướng (từ 7.2025).

Ông Trịnh Văn Quyết từng có nhiều năm công tác tại Quân khu 2, trải qua các chức vụ: Phó chính ủy, Chính ủy Quân khu, Bí thư Đảng ủy Quân khu (từ tháng 5.2016).

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tháng 1.2021), ông được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến tháng 4.2021, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông được thăng quân hàm thiếu tướng vào năm 2016, trung tướng vào năm 2020 và thượng tướng vào tháng 8.2023. Ngày 3.6.2024, ông Trịnh Văn Quyết được bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tới 14.7 vừa qua, ông Quyết được Chủ tịch nước thăng quân hàm đại tướng.