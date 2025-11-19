Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
19/11/2025 03:55 GMT+7

Tin tức Gỡ vướng điểm nghẽn giá đất; Cuộc thi viết 'Thanh Niên và tôi': Khi một tờ báo trở thành ký ức của một đời người; 19 giờ hôm nay 19.11, đội tuyển VN - Lào: Mừng Xuân Son trở lại, đội tuyển VN quyết thắng đậm… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.11.2025.

Gỡ vướng điểm nghẽn giá đất

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.11.2025 - Ảnh 1.

Chiều 18.11, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc về giá đất

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chiều 18.11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Dự thảo nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai.

Cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi": Khi một tờ báo trở thành ký ức của một đời người

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.11.2025 - Ảnh 2.

Tác giả bài viết gặp giáo sư Võ Tòng Xuân tại lễ trao giải Nghĩa tình miền Tây năm 2022

Ảnh: BTC

Với tôi, Báo Thanh Niên là một người bạn - không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn hiện diện đúng lúc, đúng chỗ, bồi đắp vào hành trình làm nghề, làm người của tôi bằng những điều tử tế, chân thành.

19 giờ hôm nay 19.11, đội tuyển VN - Lào: Mừng Xuân Son trở lại, đội tuyển VN quyết thắng đậm

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.11.2025 - Ảnh 3.

Đội tuyển VN đủ sức tái lập chiến thắng đậm trên sân Lào

Ảnh: Thụy An

Đội tuyển VN cần thắng Lào ở cuộc so tài diễn ra lúc 19 giờ hôm nay (19.11) để giành vé đến Asian Cup 2027.

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.11.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.11.2025

Tin tức Khơi dậy hào khí dân tộc trong kỷ nguyên mới; Từ sự kiên định của người cựu tử tù Côn Đảo; Tập trung khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 18.11.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.11.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.11.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên Giá đất Cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi” đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận