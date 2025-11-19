Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.11.2025

Gỡ vướng điểm nghẽn giá đất

Chiều 18.11, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc về giá đất ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chiều 18.11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Dự thảo nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai.

Cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi": Khi một tờ báo trở thành ký ức của một đời người

Tác giả bài viết gặp giáo sư Võ Tòng Xuân tại lễ trao giải Nghĩa tình miền Tây năm 2022 Ảnh: BTC

Với tôi, Báo Thanh Niên là một người bạn - không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn hiện diện đúng lúc, đúng chỗ, bồi đắp vào hành trình làm nghề, làm người của tôi bằng những điều tử tế, chân thành.

19 giờ hôm nay 19.11, đội tuyển VN - Lào: Mừng Xuân Son trở lại, đội tuyển VN quyết thắng đậm

Đội tuyển VN đủ sức tái lập chiến thắng đậm trên sân Lào Ảnh: Thụy An

Đội tuyển VN cần thắng Lào ở cuộc so tài diễn ra lúc 19 giờ hôm nay (19.11) để giành vé đến Asian Cup 2027.