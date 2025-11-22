Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhật Bản nói gì về video nhà ngoại giao ‘cúi đầu’ trước quan chức Trung Quốc?
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
22/11/2025 19:35 GMT+7

Tokyo đã lên tiếng phản ứng sau khi xuất hiện video ghi lại cảnh một nhà ngoại giao Nhật Bản dường như ‘cúi đầu’ trước người đồng cấp Trung Quốc sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh.

Một đoạn phim ghi lại cảnh một nhà ngoại giao Nhật Bản dường như cúi đầu trước người đồng cấp Trung Quốc sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh hôm 18.11 đã khiến Tokyo phải lên tiếng phản ứng.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo liên quan đến những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về Đài Loan.

Cuộc họp liên quan vấn đề này hôm 18.11 giữa Vụ trưởng Vụ châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kim Tùng và người đồng cấp Nhật Bản Masaaki Kanai đã kết thúc mà không đạt được sự đồng thuận.

Video ghi lại cảnh hai ông Lưu và Kanai trao đổi ngoài phòng họp - với hashtag “Quan chức Nhật Bản cúi đầu khi lắng nghe phía Trung Quốc” - đã được Yuyuan Tantian, một tài khoản mạng xã hội do Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV quản lý, đăng tải sau cuộc hội đàm. Hiện tại, video đã bị xóa.

Trong đoạn video clip, ông Kanai được nhìn thấy hơi cúi đầu trong khi ông Lưu nói chuyện, tay đút túi quần. Trang phục của ông Lưu dường như cũng truyền đi thông điệp cứng rắn, khi ông chọn kiểu áo không cổ, 5 cúc gắn liền với hình ảnh phong trào phản đối của sinh viên Trung Quốc năm 1919 chống lại đế quốc Nhật Bản.

Tokyo đã phàn nàn với Bắc Kinh về việc truyền thông đưa tin về hai quan chức sau cuộc gặp của họ.

Hôm 19.11, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara phát biểu với các phóng viên tại Tokyo rằng “chúng tôi đã nêu vấn đề với phía Trung Quốc về việc sắp xếp báo chí mà không có sự phối hợp với phía Nhật Bản”.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Bắc Kinh không hề sắp xếp với các cơ quan truyền thông để chụp ảnh hay quay phim. Bà Mao lưu ý rằng “hầu hết các phóng viên tại hiện trường đều đến từ các cơ quan truyền thông Nhật Bản”.

Nhật Bản nói gì về video nhà ngoại giao ‘cúi đầu’ trước quan chức Trung Quốc? - Ảnh 1.

Khách du lịch đi dạo tại khu mua sắm Shinjuku ở Tokyo (Nhật Bản), ngày 11.9.2025

ẢNH: REUTERS

Ông Kanai, quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản phụ trách các vấn đề châu Á và châu Đại Dương, đã thực hiện chuyến đi đến thủ đô Bắc Kinh vào ngày 17.11 sau khi Bắc Kinh khuyến cáo công dân tránh du lịch đến Nhật Bản trong thời gian tới và cân nhắc lại việc học tập tại nước này, với lý do an toàn.

Căng thẳng đã leo thang kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu trước một ủy ban quốc hội vào ngày 7.11 rằng một cuộc tấn công của Bắc Kinh vào Đài Loan có thể tạo ra “tình huống đe dọa sự sống còn” đối với Nhật Bản, và điều đó có thể dẫn đến sự can thiệp quân sự của Nhật Bản.

Bắc Kinh coi tuyên bố của bà Takaichi là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, và đã yêu cầu bà rút lại phát biểu, nhưng thủ tướng Nhật đã từ chối. Bắc Kinh coi Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, và không loại trừ khả năng tái thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết.

Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận