Tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo lên đường thăm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Theo Quân chủng Hải quân, sáng 22.11, đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn, cùng tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã rời Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đi thăm xã giao Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo trước khi rời cảng đi thăm xã giao 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ẢNH: ĐỨC TUẤN

Theo kế hoạch, đoàn công tác và cán bộ, thủy thủ tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo sẽ thăm, chào xã giao chính quyền TP.Thanh Đảo, giao lưu và luyện tập chung trên biển với Hải quân Trung Quốc.

Tại Kure, Nhật Bản, đoàn công tác chào xã giao lãnh đạo chính quyền địa phương, luyện tập chung với lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản với các khoa mục vận động đội hình và thông tin liên lạc.

Tại Busan, Hàn Quốc, đoàn sẽ chào xã giao chính quyền địa phương và có một số hoạt động giao lưu với Hải quân Hàn Quốc.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 015 chào cảng ẢNH: ĐỨC TUẤN

Chuyến công tác lần này là hoạt động quan trọng trong kế hoạch đối ngoại quốc phòng năm 2025 của Quân chủng Hải quân, góp phần củng cố mối quan hệ, tăng cường hiểu biết, tin cậy, hợp tác giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 015 tổ chức đi ca hành trình ẢNH: ĐỨC TUẤN

Đồng thời, với hành trình cả đi và về hơn 5.000 hải lý, chuyến công tác còn là dịp để các chiến sĩ huấn luyện đi biển đường dài, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, thao tác làm chủ vũ khí trang bị, xử trí tình huống thực tế trên biển, qua đó khẳng định năng lực của Hải quân nhân dân Việt Nam.