Nghị sĩ Mexico ẩu đả khi tranh cãi về việc để Mỹ can thiệp quân sự

Nghị sĩ Moreno (trái) và Chủ tịch Thượng viện Norona ẢNH: AFP

Tờ The Guardian ngày 29.8 đưa tin tại Thượng viện Mexico đã xảy ra cảnh ẩu đả khi 2 chính trị gia hàng đầu của nước này xô đẩy, túm lấy nhau và la hét, sau một cuộc tranh luận căng thẳng về sự hiện diện của quân đội nước ngoài.

Nghị sĩ Alejandro "Alito" Moreno, lãnh đạo đảng Cách mạng Thể chế đối lập (PRI), đã túm lấy ông Gerardo Fernandez Norona, Chủ tịch Thượng viện thuộc đảng cầm quyền Morena, sau khi các nghị sĩ hát quốc ca để đánh dấu kết thúc phiên họp hôm 27.8.

"Tôi yêu cầu ông để tôi được phát biểu", ông Moreno liên tục nói trong đoạn video phát trực tiếp.

"Đừng chạm vào tôi", ông Norona đáp lại.

Khi ông Norona cố gắng gạt tay ra, ông Moreno lại tiếp tục túm lấy, trước khi 2 nghị sĩ bắt đầu ẩu đả. Thậm chí ông Moreno còn tát vào cổ ông Norona. Khi một trợ lý của ông Norona bước vào can ngăn, ông Moreno đã xô người này ngã xuống sàn.

Khi ông Norona tìm cách rời khỏi bục phát biểu, một nghị sĩ khác lao vào cuộc ẩu đả, tung cú đấm về phía vị Chủ tịch Thượng viện.

"[Ông Moreno] bắt đầu khiêu khích tôi, chạm vào tôi, kéo tôi", ông Norona nói trong cuộc họp báo sau vụ việc và cáo buộc ông Moreno dọa đánh chết mình.

Trong khi đó, ông Moreno viết trên mạng xã hội nói rằng "khi ông Norona vượt quá giới hạn, ông ấy biết rõ mình đang làm gì".

"Tôi sẽ luôn đáp trả trực diện, với bản lĩnh và không chút sợ hãi, để bảo vệ Mexico và đưa đất nước đi theo con đường mà nó xứng đáng có được", ông Moreno viết.

Cuộc ẩu đả xảy ra sau một cuộc tranh luận căng thẳng, trong đó đảng cầm quyền Morena và các đồng minh cáo buộc 2 đảng đối lập, trong đó có PRI, đã kêu gọi Mỹ can thiệp quân sự vào Mexico, cáo buộc mà cả 2 đảng này đều phủ nhận.

Vấn đề này trở nên đặc biệt gây tranh cãi tại Mexico sau khi có thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép sử dụng vũ lực quân sự nhằm vào các băng đảng ma túy bị coi là tổ chức khủng bố ở các quốc gia Mỹ La tinh.

Chủ tịch Thượng viện Norona cho biết ông sẽ triệu tập một phiên họp khẩn và đề nghị trục xuất ông Moreno cùng 3 nghị sĩ khác thuộc đảng PRI vì vụ ẩu đả.