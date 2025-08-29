Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Nghị sĩ Mexico ẩu đả khi tranh cãi về việc để Mỹ can thiệp quân sự

Khánh An
Khánh An
29/08/2025 10:27 GMT+7

Ẩu đả nổ ra tại Thượng viện Mexico sau cuộc tranh luận về khả năng can thiệp quân sự của Mỹ để đối phó các băng đảng ma túy.

Nghị sĩ Mexico ẩu đả khi tranh cãi về việc để Mỹ can thiệp quân sự - Ảnh 1.

Nghị sĩ Moreno (trái) và Chủ tịch Thượng viện Norona

ẢNH: AFP

Tờ The Guardian ngày 29.8 đưa tin tại Thượng viện Mexico đã xảy ra cảnh ẩu đả khi 2 chính trị gia hàng đầu của nước này xô đẩy, túm lấy nhau và la hét, sau một cuộc tranh luận căng thẳng về sự hiện diện của quân đội nước ngoài.

Nghị sĩ Alejandro "Alito" Moreno, lãnh đạo đảng Cách mạng Thể chế đối lập (PRI), đã túm lấy ông Gerardo Fernandez Norona, Chủ tịch Thượng viện thuộc đảng cầm quyền Morena, sau khi các nghị sĩ hát quốc ca để đánh dấu kết thúc phiên họp hôm 27.8.

"Tôi yêu cầu ông để tôi được phát biểu", ông Moreno liên tục nói trong đoạn video phát trực tiếp.

"Đừng chạm vào tôi", ông Norona đáp lại.

Xem diễn biến màn tranh cãi dẫn đến cuộc ẩu đả tại Thượng viện Mexico

Khi ông Norona cố gắng gạt tay ra, ông Moreno lại tiếp tục túm lấy, trước khi 2 nghị sĩ bắt đầu ẩu đả. Thậm chí ông Moreno còn tát vào cổ ông Norona. Khi một trợ lý của ông Norona bước vào can ngăn, ông Moreno đã xô người này ngã xuống sàn.

Khi ông Norona tìm cách rời khỏi bục phát biểu, một nghị sĩ khác lao vào cuộc ẩu đả, tung cú đấm về phía vị Chủ tịch Thượng viện.

"[Ông Moreno] bắt đầu khiêu khích tôi, chạm vào tôi, kéo tôi", ông Norona nói trong cuộc họp báo sau vụ việc và cáo buộc ông Moreno dọa đánh chết mình.

Trong khi đó, ông Moreno viết trên mạng xã hội nói rằng "khi ông Norona vượt quá giới hạn, ông ấy biết rõ mình đang làm gì".

"Tôi sẽ luôn đáp trả trực diện, với bản lĩnh và không chút sợ hãi, để bảo vệ Mexico và đưa đất nước đi theo con đường mà nó xứng đáng có được", ông Moreno viết.

Cuộc ẩu đả xảy ra sau một cuộc tranh luận căng thẳng, trong đó đảng cầm quyền Morena và các đồng minh cáo buộc 2 đảng đối lập, trong đó có PRI, đã kêu gọi Mỹ can thiệp quân sự vào Mexico, cáo buộc mà cả 2 đảng này đều phủ nhận.

Vấn đề này trở nên đặc biệt gây tranh cãi tại Mexico sau khi có thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép sử dụng vũ lực quân sự nhằm vào các băng đảng ma túy bị coi là tổ chức khủng bố ở các quốc gia Mỹ La tinh.

Chủ tịch Thượng viện Norona cho biết ông sẽ triệu tập một phiên họp khẩn và đề nghị trục xuất ông Moreno cùng 3 nghị sĩ khác thuộc đảng PRI vì vụ ẩu đả.

Tin liên quan

Hàng chục nghị sĩ ẩu đả nảy lửa tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

Hàng chục nghị sĩ ẩu đả nảy lửa tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

Khung cảnh ẩu đả dữ dội tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu khi một nghị sĩ gọi phe đa số cầm quyền là 'những kẻ khủng bố'.

Khám phá thêm chủ đề

thượng viện Mexico nghị sĩ ẩu đả Mỹ can thiệp quân sự ma túy Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận