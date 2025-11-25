Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
25/11/2025 03:55 GMT+7

Tin tức Chung tay tái thiết vùng lũ miền Trung: Rốn lũ gượng dậy trong vòng tay nghĩa tình; 40 năm Báo Thanh Niên: Cảnh báo tiêu cực trong ngành dược từ 21 năm trước; Khi Nhật Bản đáp trả Trung Quốc bằng trận địa tên lửa... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.11.2025.

Chung tay tái thiết vùng lũ miền Trung - Rốn lũ gượng dậy trong vòng tay nghĩa tình

Nước lũ rút, nhưng nỗi đau còn in hằn trên vùng đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Giữa hoang tàn, hành trình tái thiết đã bắt đầu với sự chung sức của lực lượng cứu trợ và hàng nghìn tấm lòng nhân ái.

- Ảnh 1.

Các chiến sĩ Sư đoàn 315, Quân khu 5 dọn dẹp bùn đất, làm vệ sinh tại Trường mầm non Hòa Thịnh (xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk)

ẢNH: PHẠM HỮU

40 năm Báo Thanh Niên: Cảnh báo tiêu cực trong ngành dược từ 21 năm trước

Sau đại dịch Covid-19, một loạt cán bộ cao cấp của Bộ Y tế bị phạt tù, chủ yếu liên quan đến những sai phạm trong quản lý dược phẩm. Gốc rễ của những sai phạm này, Thanh Niên đã cảnh báo từ rất sớm qua những loạt bài điều tra từ 21 năm trước.

- Ảnh 2.

Khi Nhật Bản đáp trả Trung Quốc bằng trận địa tên lửa

Giữa sức ép của Trung Quốc liên quan vấn đề Đài Loan, Nhật Bản đã gia tăng trận địa tên lửa trong chiến lược quân sự dài hạn đối phó Bắc Kinh.

- Ảnh 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi thị sát đảo Yonaguni ngày 22.11

ẢNH: STARS AND STRIPES

Khám phá thêm chủ đề

Báo Thanh Niên miền Trung Đắk Lắk Phú Yên 40 năm Báo Thanh Niên
