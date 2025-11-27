Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.11.2025

Hộ kinh doanh sẽ nộp thuế trên lãi
Thay vì nộp thuế trên toàn bộ doanh thu, hộ kinh doanh sẽ chỉ nộp thuế trên phần lãi hoặc trên doanh thu vượt ngưỡng quy định là đề xuất mới của Bộ Tài chính.
Cùng người dân vùng lũ dựng lại nhà kịp đón tết
Sau bão số 13 và đợt mưa lũ vừa quét qua, hàng trăm gia đình ở Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa mất nhà chỉ trong một đêm. Chính quyền và các lực lượng chức năng khẩn trương chạy đua với thời gian để người dân kịp có chỗ ở mới trước tết.
40 năm Báo Thanh Niên: Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa
Từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7.2014, đã có 5 phóng viên Thanh Niên chia làm 4 đợt tác nghiệp ở Hoàng Sa trong sự kiện HD-981. Mỗi người đi về, tôi đều ôm thật chặt, thật lâu, và cảm nhận, trong tế bào mỗi người đều có "căn cốt Hoàng Sa".
