Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.11.2025

Hộ kinh doanh sẽ nộp thuế trên lãi

Thay vì nộp thuế trên toàn bộ doanh thu, hộ kinh doanh sẽ chỉ nộp thuế trên phần lãi hoặc trên doanh thu vượt ngưỡng quy định là đề xuất mới của Bộ Tài chính.

Cần nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh lên tối thiểu 1 tỉ đồng/năm ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cùng người dân vùng lũ dựng lại nhà kịp đón tết

Sau bão số 13 và đợt mưa lũ vừa quét qua, hàng trăm gia đình ở Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa mất nhà chỉ trong một đêm. Chính quyền và các lực lượng chức năng khẩn trương chạy đua với thời gian để người dân kịp có chỗ ở mới trước tết.

Bộ Công an và UBND tỉnh Gia Lai khởi công xây nhà cho người dân bị sập nhà do mưa bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

40 năm Báo Thanh Niên: Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa

Từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7.2014, đã có 5 phóng viên Thanh Niên chia làm 4 đợt tác nghiệp ở Hoàng Sa trong sự kiện HD-981. Mỗi người đi về, tôi đều ôm thật chặt, thật lâu, và cảm nhận, trong tế bào mỗi người đều có "căn cốt Hoàng Sa".