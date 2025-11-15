Cao su Chư Sê chung tay cùng Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

Chiều 13.11, ông Lê Trung Kiên, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê, đã trao số tiền 550 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê và Công ty CP cao su Chư Sê - Kampong Thom đóng góp ủng hộ người dân tỉnh Gia Lai, trong chương trình tiếp nhận ủng hộ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả cơn bão số 13, do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Ban Vận động cứu trợ tỉnh Gia Lai tổ chức.

Tham dự chương trình có ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; ông Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cùng hơn 90 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Theo thống kê đến ngày 13.11, bão số 13 đã làm 2 người chết, 12 người bị thương, gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng cơ sở, sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tổng thiệt hại gần 6.000 tỉ đồng.

Ông Lê Trung Kiên, Tổng giám đốc Cao su Chư Sê, trao số tiền ủng hộ cho đại diện Ban vận động tỉnh Gia Lai ẢNH: VRG

Trong lúc khó khăn, tỉnh Gia Lai đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng, cùng nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chung tay ủng hộ với tinh thần tương thân tương ái, cùng giúp người dân vượt qua khó khăn. Đây là tình cảm tốt đẹp, nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, cảm ơn các tập thể và cá nhân đã ủng hộ, đồng hành cùng tỉnh trong thời điểm khó khăn này.

"Chúng tôi cam kết toàn bộ nguồn hỗ trợ sẽ được phân bổ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất", ông Lương nói.

Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê được thành lập năm 1993, là đơn vị thành viên của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG). Cao su Chư Sê là một trong những đơn vị cao su chủ lực tại Tây nguyên, từng nhiều năm hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng và doanh thu. Công ty cũng phát triển tốt các thiết chế phúc lợi nội bộ.

Từ năm 2010, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sang TNHH MTV theo quyết định của VRG, đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong chiến lược đầu tư ra nước ngoài thông qua việc góp 51% vốn thành lập Công ty CP cao su Chư Sê - Kampong Thom.

Công ty CP cao su Chư Sê - Kampong Thom được thành lập năm 2009 theo chủ trương của VRG về mở rộng vùng nguyên liệu ra nước ngoài. Doanh nghiệp là một trong những dự án cao su lớn nhất của Việt Nam tại Campuchia.

Công ty vận hành nhà máy chế biến công suất khoảng 32.400 tấn/năm, sử dụng hơn 3.000 lao động (chủ yếu là người Campuchia) và liên tục dẫn đầu về sản lượng khai thác của khối doanh nghiệp VRG ở Campuchia.

Đây được xem là "điểm sáng" của VRG tại Campuchia, cả về hiệu quả kinh doanh lẫn tác động xã hội đối với cộng đồng sở tại.