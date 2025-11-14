Đoàn tuyên giáo, báo chí TP.HCM tặng quà 2 xã biên giới của tỉnh Cao Bằng

Ngày 14.11, tiếp tục hành trình "Hướng về cội nguồn cách mạng", đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TP.HCM đến thăm, tặng quà các chiến sĩ Đồn biên phòng Đàm Thủy và người dân 2 xã Đàm Thủy, Đình Phong thuộc tỉnh Cao Bằng.

Hai dân tộc chủ yếu sinh sống ở xã Đàm Thủy và Đình Phong là Tày và Nùng, phong tục tập quán có sự giao thoa. Nhiều năm trở lại đây, đời sống người dân 2 xã chuyển biến tích cực.

Đoàn công tác tặng quà cho Đồn biên phòng Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Trưởng đoàn công tác, bày tỏ xúc động khi cùng đoàn công tác về thăm mảnh đất biên giới, nơi địa đầu phía bắc của Tổ quốc.

Đoàn công tác trao tặng Đồn biên phòng Đàm Thủy và người dân 2 địa phương 500 lá cờ Tổ quốc, tặng 100 áo ấm, 1 tủ sách không gian văn hóa Bác Hồ.

Bên cạnh đó, đoàn trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 30 suất hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà tặng cho hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng do bão lũ. Tổng giá trị đợt trao quà hơn 220 triệu đồng.

Đoàn công tác tặng quà, chia sẻ với bà con khó khăn 2 xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Tô Vũ Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đàm Thủy, cho biết thời gian qua, xã tập trung đảm bảo chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự vùng biên cương. Toàn xã Đàm Thủy có 33 xóm nhưng đến 19 xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn, người dân sống bằng nông nghiệp. Đợt lũ lụt vừa qua đã ảnh hưởng đến toàn bộ diện tích hoa màu.

Ông Ninh cho biết xã Đàm Thủy đặt mục tiêu phát triển thành trung tâm du lịch của tỉnh Cao Bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch tại một số danh thắng nổi tiếng theo hướng bền vững, bảo tồn, giữ vững bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TP.HCM thực hiện nghi thức chào cờ ở cột mốc 836 (2) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đoàn công tác dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu di tích đặc biệt quốc gia Pác Bó, tỉnh Cao Bằng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cùng ngày, tại tỉnh Cao Bằng, đoàn công tác TP.HCM thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột mốc 836 (2) ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc, cạnh thác Bản Giốc và thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ địa lãnh đạo cách mạng giai đoạn 1941 - 1945.

Thác Bản Giốc nằm trên dòng chảy của sông Quây Sơn, nửa thác bên phải thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Thác Bản Giốc nằm trong top 4 thác nước xuyên quốc gia lớn nhất trên thế giới, thu hút rất nhiều khách du lịch đến du ngoạn và chiêm ngưỡng.