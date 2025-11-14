Chung tay hỗ trợ nhân dân Cao Bằng

Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS-TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, dẫn đầu cùng sự tham gia của học viên 2 lớp K75.B16 và K75.B17.

Đại diện các lớp K75.B16 và K75.B17, Công an P.Long Bình trao biểu trưng các khoản tiền ủng hộ tại buổi làm việc Ảnh: Hoàng Đình

Tại buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh đã thông tin tình hình chung về kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh, đồng thời chia sẻ về kết quả công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở; xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại tỉnh Cao Bằng.

Về kết quả "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh đã chủ trì tổ chức 25.630 phiếu lấy ý kiến của người dân tại các xã chuẩn bị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo đúng trình tự, nguyên tắc công khai, dân chủ. Kết quả cho thấy 94,7% ý kiến người dân hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương; một số ý kiến đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí thu nhập, môi trường, đường giao thông nông thôn và cơ sở vật chất văn hóa. MTTQ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến trên 125.000 m² đất, 65.300 ngày công lao động và đóng góp hơn 18,5 tỉ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư; hỗ trợ xây dựng 102 mô hình phát triển kinh tế nông thôn gắn với OCOP…

Cũng tại buổi làm việc, tập thể 2 lớp K75.B16 và K75.B17 đã trao số tiền 200 triệu đồng để chung tay chia sẻ với nhân dân tỉnh Cao Bằng gặp thiệt hại trong đợt bão lụt vừa qua, trao 140 triệu đồng để xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, đóng góp 50 triệu đồng ủng hộ Trường mầm non Quang Trung (xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng) để phát triển cơ sở hạ tầng. Cũng trong dịp này, đại diện Công an P.Long Bình (tỉnh Đồng Nai) đóng góp 50 triệu đồng xây dựng cơ sở vật chất của Trường mầm non Quang Trung.