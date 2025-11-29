Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
29/11/2025 06:45 GMT+7

Tin tức Gấp rút phục hồi các tuyến đường sau mưa bão; Sớm đưa giáo dục sở hữu trí tuệ vào nhà trường; Tăng cường tự chủ, Trung Quốc tìm cách vực dậy nền kinh tế... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.11.2025.

Gấp rút phục hồi các tuyến đường sau mưa bão

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.11.2025 - Ảnh 2.

Ban Quản lý dự án 85 huy động xe múc, xe ben thi công bạt núi ở khu vực đèo D’Ran sạt lở

ẢNH: LÂM VIÊN

Công tác khắc phục đang được đẩy nhanh sau khi ảnh hưởng của bão số 13 cùng các đợt mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm điểm trên các quốc lộ, tỉnh lộ ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng bị ngập lụt, sạt trượt, nhiều tuyến bị tê liệt hoàn toàn.

Sớm đưa giáo dục sở hữu trí tuệ vào nhà trường

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.11.2025 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH-CN, cho rằng sở hữu trí tuệ trở thành một chiến lược quan trọng trong bối cảnh thế giới và khu vực có những thay đổi nhanh chóng về KH-CN

ẢNH: QUÝ HIÊN

Bộ GD-ĐT đồng ý với Bộ KH-CN là cần đưa giáo dục sở hữu trí tuệ vào nhà trường, trước hết bắt đầu từ các khâu đào tạo, tập huấn giáo viên và biên soạn tài liệu.

Tăng cường tự chủ, Trung Quốc tìm cách vực dậy nền kinh tế

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.11.2025 - Ảnh 4.

Trung Quốc đang muốn thúc đẩy kinh tế bằng thị trường nội địa

ẢNH: REUTERS

Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc tháng 10 đã giảm sau khi tăng cao hồi tháng 9. Giữa bối cảnh còn nhiều khó khăn mà nổi bật là thương chiến, Trung Quốc đang tìm cách vực dậy nền kinh tế bằng cách thúc đẩy thị trường nội địa.

