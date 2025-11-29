Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.11.2025

Gấp rút phục hồi các tuyến đường sau mưa bão
Công tác khắc phục đang được đẩy nhanh sau khi ảnh hưởng của bão số 13 cùng các đợt mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm điểm trên các quốc lộ, tỉnh lộ ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng bị ngập lụt, sạt trượt, nhiều tuyến bị tê liệt hoàn toàn.
Sớm đưa giáo dục sở hữu trí tuệ vào nhà trường
Bộ GD-ĐT đồng ý với Bộ KH-CN là cần đưa giáo dục sở hữu trí tuệ vào nhà trường, trước hết bắt đầu từ các khâu đào tạo, tập huấn giáo viên và biên soạn tài liệu.
Tăng cường tự chủ, Trung Quốc tìm cách vực dậy nền kinh tế
Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc tháng 10 đã giảm sau khi tăng cao hồi tháng 9. Giữa bối cảnh còn nhiều khó khăn mà nổi bật là thương chiến, Trung Quốc đang tìm cách vực dậy nền kinh tế bằng cách thúc đẩy thị trường nội địa.
