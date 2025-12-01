Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.12.2025

Nguy cơ "nhảy bậc" với biểu thuế lũy tiến mới

Những hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm sẽ không phải nộp thuế Ảnh: Ng.Nga

Các chuyên gia đánh giá cao sự cầu thị của Bộ Tài chính trong điều chỉnh các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, biểu thuế lũy tiến từng phần mới, nếu không nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế giữa các bậc, sẽ lại gây áp lực lớn cho hàng triệu người làm công ăn lương. (Trang 4-5)

40 năm Báo Thanh Niên: Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La (SLD) 2013 vào tối 31.5.2013 Ảnh: Thục Minh

Trong suốt 10 năm (2009-2018) đưa tin về diễn đàn an ninh châu Á-Thái Bình Dương, phóng viên Thanh Niên thường trú tại Singapore đã góp phần giúp công chúng trong nước và cộng đồng quốc tế hiểu thêm về bản lĩnh quốc phòng VN. (Trang 12-13)

Thâm nhập "đại công trường" san lấp trái phép

Xe ben chờ múc bùn bên trong công trường khu dân cư cao cấp “The Gió”

Từ thông tin do người dân cung cấp, PV Báo Thanh Niên đã thâm nhập một "đại công trường" san lấp bùn đen không phép. Nguồn gốc của lượng bùn đen khổng lồ này là từ một công trình cao cấp tại TP.HCM, vận chuyển về Đồng Nai. (Trang 22)