Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
01/12/2025 03:49 GMT+7

Tin tức Nguy cơ 'nhảy bậc' với biểu thuế lũy tiến mới; 40 năm Báo Thanh Niên: Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn; Thâm nhập 'đại công trường' san lấp trái phép… là các thông tin nổi bật bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.12.2025.

Nguy cơ "nhảy bậc" với biểu thuế lũy tiến mới

- Ảnh 1.

Những hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm sẽ không phải nộp thuế

Ảnh: Ng.Nga

Các chuyên gia đánh giá cao sự cầu thị của Bộ Tài chính trong điều chỉnh các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, biểu thuế lũy tiến từng phần mới, nếu không nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế giữa các bậc, sẽ lại gây áp lực lớn cho hàng triệu người làm công ăn lương. (Trang 4-5)

40 năm Báo Thanh Niên: Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn

- Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La (SLD) 2013 vào tối 31.5.2013

Ảnh: Thục Minh

Trong suốt 10 năm (2009-2018) đưa tin về diễn đàn an ninh châu Á-Thái Bình Dương, phóng viên Thanh Niên thường trú tại Singapore đã góp phần giúp công chúng trong nước và cộng đồng quốc tế hiểu thêm về bản lĩnh quốc phòng VN. (Trang 12-13)

Thâm nhập "đại công trường" san lấp trái phép

- Ảnh 3.

Xe ben chờ múc bùn bên trong công trường khu dân cư cao cấp “The Gió”

Từ thông tin do người dân cung cấp, PV Báo Thanh Niên đã thâm nhập một "đại công trường" san lấp bùn đen không phép. Nguồn gốc của lượng bùn đen khổng lồ này là từ một công trình cao cấp tại TP.HCM, vận chuyển về Đồng Nai. (Trang 22)

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Xem thêm bình luận