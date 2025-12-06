Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông: Yêu cầu 7 bộ, 14 tỉnh ứng phó
Video Thời sự

Phan Hậu
06/12/2025 22:06 GMT+7

Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã gửi công điện yêu cầu 7 bộ, 14 tỉnh, thành phố ven biển chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông của khu vực miền Trung Philippines.

Lúc 19 giờ ngày 6.12.2025, tâm áp thấp nhiệt đới ở 11,9 độ vĩ bắc – 125,8 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây với tốc độ 5 - 10 km/giờ.

Dự báo trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới này sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ gần sáng ngày 8.12, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 mét, biển động.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.


Tin liên quan

Quảng Trị: Trong đêm ứng cứu ngư dân gặp nạn chìm tàu trên biển

Quảng Trị: Trong đêm ứng cứu ngư dân gặp nạn chìm tàu trên biển

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh trong đêm 5.12, đã kịp thời phối hợp với người dân hỗ trợ cứu nạn hai ngư dân bị chìm thuyền trong lúc thả lưới đánh bắt hải sản ở cửa Gianh.

