Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông: Yêu cầu 7 bộ, 14 tỉnh ứng phó

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông của khu vực miền Trung Philippines.

Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông: Yêu cầu 7 bộ, 14 tỉnh ứng phó

Lúc 19 giờ ngày 6.12.2025, tâm áp thấp nhiệt đới ở 11,9 độ vĩ bắc – 125,8 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây với tốc độ 5 - 10 km/giờ.

Dự báo trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới này sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ gần sáng ngày 8.12, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 mét, biển động.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.



