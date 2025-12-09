Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
09/12/2025 03:54 GMT+7

Tin tức Cơ chế cho 'siêu dự án' sân bay, đường sắt tốc độ cao; Mùa đông năm nay Việt Nam có tuyết?; Đào tạo truyền thông thời đại AI... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 9.12.2025.

Cơ chế cho "siêu dự án" sân bay, đường sắt tốc độ cao

Loạt cơ chế, chủ trương đầu tư cho các đại dự án hạ tầng từ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, sân bay Long Thành giai đoạn 2, sân bay Gia Bình… đang được Chính phủ trình Quốc hội, tạo đà cho hạ tầng giao thông tiếp tục bứt tốc trong nhiệm kỳ tới.

- Ảnh 1.

Chính phủ trình Quốc hội loạt cơ chế, chủ trương đầu tư cho các đại dự án hạ tầng từđường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, sân bay Long Thành giai đoạn 2, sân bay Gia Bình..., tạo đà cho hạ tầng giao thông tiếp tục bứt tốc trong nhiệm kỳ tới

ẢNH: PHÁT TIẾN TẠO BẰNG AI, ACV, VGP

Mùa đông năm nay Việt Nam có tuyết?

Thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành khu vực Nam bộ sẽ tiếp tục se lạnh vào sáng sớm trong giai đoạn từ nay đến Noel, khả năng gia tăng trong dịp tết dương lịch, kèm theo là các đợt mưa trái mùa. Trong khi đó, các tỉnh phía bắc xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại...

- Ảnh 2.

Thời tiết TP.HCM se lạnh đến cuối năm

ẢNH: THANH MAI

Đào tạo truyền thông thời đại AI

Đào tạo nhân lực ngành truyền thông - thách thức phía sau sự bùng nổ; Giảng dạy truyền thông trong thời đại AI, dạy gì và tại sao?; Hình thái của truyền thông trong thời đại mới; Làm thế nào để thực sự đưa AI vào đào tạo ngành truyền thông… là những nội dung nổi bật của tọa đàm do Báo Thanh Niên tổ chức.

- Ảnh 3.

Sinh viên Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM tham dự lễ bế giảng lớp đào tạo môn thẩm định tin tức tại tòa soạn Báo Thanh Niên. Đây là một trong những hoạt động phối hợp đào tạo giữa Thanh Niên và các trường ĐH nhằm giúp sinh viên tiếp cận những đổi mới trong lĩnh vực báo chí, truyền thông

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xem thêm bình luận