Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.12.2025

Hành khách check in online gửi hành lý ký gửi tại quầy bag drop ở nhà ga T3 - Tân Sơn Nhất ẢNH: Đ.L

Từ check-in không giấy tờ cho tới hệ thống soi chiếu "siêu khủng - siêu nhanh"…, công nghệ số đang được vận dụng triệt để trong mọi khâu để rút ngắn tối đa thời gian làm thủ tục cho hành khách đi máy bay. (trang 4)

Người làm công ăn lương được thuế giảm bao nhiêu ?

Người làm công ăn lương sẽ được giảm thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nâng giảm trừ gia cảnh, rút gọn biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống còn 5 bậc là một số điều chỉnh mới trong luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi được Quốc hội vừa thông qua. (trang 6)

Thêm "gáo nước lạnh" làm khó Tổng thống Trump

Bà Eileen Higgins phát biểu khi vận động tranh cử vào ngày 10.12 Ảnh: AP

Hơn 1 tháng sau khi chứng kiến việc đảng Dân chủ "càn quét" những cuộc bầu cử ở các bang California, New Jersey, New York và Virginia (Mỹ), phe Cộng hòa vừa "thua đau" ở TP.Miami (bang Florida) - nơi được xem là "thành trì" của đảng này. (trang 24)