Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
16/12/2025 03:47 GMT+7

Tin tức Dấu mốc lịch sử của du lịch Việt; Học bổng mang tên người anh hùng; Vụ 'bằng đại học nước ngoài không được công nhận': Nhiều thông tin mập mờ... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 16.12.2025.

Dấu mốc lịch sử của du lịch Việt

Học bổng Nguyễn Thái Bình và dấu ấn du lịch việt nam trong năm 2025 - Ảnh 1.

Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến VN được tổ chức tại Phú Quốc ngày 15.12.2025

Hôm qua 15.12, du lịch VN chính thức đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu, ghi dấu mốc lịch sử cho ngành công nghiệp không khói và "lấy trớn" để bứt phá trong kỷ nguyên mới. (trang 4)

Học bổng mang tên người anh hùng

Học bổng Nguyễn Thái Bình và dấu ấn du lịch việt nam trong năm 2025 - Ảnh 2.
Học bổng Nguyễn Thái Bình và dấu ấn du lịch việt nam trong năm 2025 - Ảnh 3.

Các nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên: nhà báo Nguyễn Công Khế và nhà báo Nguyễn Quang Thông trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho sinh viên ngày 21.12.2006 và ngày 2.7.2013 

Ảnh: Đào Ngọc Thạch - Diệp Đức Minh

Năm học 1990-1991, Tuần tin Thanh Niên (tiền thân của Báo Thanh Niên) đã tổ chức trao tặng 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh, sinh viên nghèo, học giỏi ở một số tỉnh, thành, mỗi suất học bổng trị giá 180.000 đồng. Kể từ đó, chương trình học bổng mang tên liệt sĩ - sinh viên yêu nước Nguyễn Thái Bình do Báo Thanh Niên tổ chức đã ra đời và tiếp nối. (trang 12)

Vụ "bằng đại học nước ngoài không được công nhận": Nhiều thông tin mập mờ

Học bổng Nguyễn Thái Bình và dấu ấn du lịch việt nam trong năm 2025 - Ảnh 4.

Trường LCDF tự giới thiệu là cơ sở đào tạo thiết kế Anh quốc hàng đầu tại VN

ẢNH: QUÝ HIÊN CHỤP MÀN HÌNH

Từ hơn 10 năm nay, Học viện Thời trang London ở Vương quốc Anh không còn tồn tại, nhưng nó vẫn được sử dụng làm chỗ dựa học thuật cho Trường CĐ nghề Thiết kế và thời trang London. (trang 17)

