Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.12.2025

Trực thăng vũ trang của Không quân VN: Mi-8 "nồi đồng cối đá"

Trực thăng Mi-8MT (Mi-17) gắn rocket huấn luyện ở sân bay Hòa Lạc, năm 2024 Ảnh: Mai Thanh Hải

Trải qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, gắn với truyền thống 81 năm anh hùng của Quân đội nhân dân VN, Không quân VN đã có những bước phát triển vượt bậc, với trực thăng vũ trang không ngừng được hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc qua từng thời kỳ.

Màn ngược dòng lịch sử đưa U.22 VN trở lại ngai vàng

U.22 VN trở lại ngai vàng Đông Nam Á Ảnh: Nhật Thịnh

Để U.22 Thái Lan dẫn trước 2-0 trong trận chung kết nhưng U.22 VN đã lật ngược thế cờ để thắng lại 3-2 ngoạn mục, qua đó trở lại đỉnh cao bóng đá SEA Games.

Bài phát biểu giờ vàng của Tổng thống Trump

Tổng thống Trump phát biểu ngày 17.12 tại Nhà Trắng ẢNH: REUTERS

Trong thông điệp gửi đến toàn quốc vào khung giờ vàng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng kinh tế sắp tới, đồng thời cho rằng chính quyền ông đóng nhiều vai trò "khắc phục và sửa chữa".