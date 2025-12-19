Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
19/12/2025 03:47 GMT+7

Tin tức Trực thăng vũ trang của Không quân VN: Mi-8 'nồi đồng cối đá', Màn ngược dòng lịch sử đưa U.22 VN trở lại ngai vàng, Bài phát biểu giờ vàng của Tổng thống Trump… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.12.2025.

Trực thăng vũ trang của Không quân VN: Mi-8 "nồi đồng cối đá"

U . 22 VN lật ngược thế cờ đầy kịch tính tại SEA Games 2025 - Ảnh 1.

Trực thăng Mi-8MT (Mi-17) gắn rocket huấn luyện ở sân bay Hòa Lạc, năm 2024

Ảnh: Mai Thanh Hải

Trải qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, gắn với truyền thống 81 năm anh hùng của Quân đội nhân dân VN, Không quân VN đã có những bước phát triển vượt bậc, với trực thăng vũ trang không ngừng được hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc qua từng thời kỳ.

Màn ngược dòng lịch sử đưa U.22 VN trở lại ngai vàng

U . 22 VN lật ngược thế cờ đầy kịch tính tại SEA Games 2025 - Ảnh 2.

U.22 VN trở lại ngai vàng Đông Nam Á

Ảnh: Nhật Thịnh

Để U.22 Thái Lan dẫn trước 2-0 trong trận chung kết nhưng U.22 VN đã lật ngược thế cờ để thắng lại 3-2 ngoạn mục, qua đó trở lại đỉnh cao bóng đá SEA Games.

Bài phát biểu giờ vàng của Tổng thống Trump

U . 22 VN lật ngược thế cờ đầy kịch tính tại SEA Games 2025 - Ảnh 3.

Tổng thống Trump phát biểu ngày 17.12 tại Nhà Trắng

ẢNH: REUTERS

Trong thông điệp gửi đến toàn quốc vào khung giờ vàng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng kinh tế sắp tới, đồng thời cho rằng chính quyền ông đóng nhiều vai trò "khắc phục và sửa chữa".

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.12.2025

Tin tức Hộ kinh doanh vẫn rối trước giờ G; Sống đẹp mùa 5: Khi lòng nhân ái được lan tỏa; Mỹ siết vòng vây Venezuela... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 18.12.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.12.2025

Khám phá thêm chủ đề

Trực thăng vũ trang MI-8 bóng đá sea games U.22 VN U.22 VN vô địch SEA Games Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận