Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.12.2025

UH-1 trên các chiến trường

Sau ngày thống nhất 30.4.1975, ta thu được 1.067 máy bay do chế độ VN cộng hòa để lại, trong đó có hơn 50 trực thăng UH-1. Ngay sau đó, UH-1 đã vào trận bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. (trang 3)

Trực thăng UH-1 lần đầu tiên hạ cánh xuống đảo Trường Sa, năm 1976 ẢNH: TƯ LIỆU

Xuân về sớm trên 3.000 km cao tốc Bắc - Nam

Mạch "xương sống" đường bộ cao tốc từ Lạng Sơn tới Cà Mau được nối thông ngay trước thềm cao điểm tết Nguyên đán 2026 mang theo niềm vui đón xuân của hàng triệu người dân dọc dài đất nước từ Nam ra Bắc. (trang 4)

Nút giao IC5 cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (đoạn qua xã Vị Thủy, TP.Cần Thơ) khánh thành ngày 19.12 ẢNH: DUY TÂN

Kinh tế châu Á: Thách thức chưa dứt

Trải qua một năm 2025 với nhiều gam màu khác nhau, tình hình kinh tế khu vực châu Á được đánh giá vẫn còn gặp thách thức không nhỏ trong năm 2026. (trang 24)