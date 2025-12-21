Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
21/12/2025 04:55 GMT+7

Tin tức UH-1 trên các chiến trường; Xuân về sớm trên 3.000 km cao tốc Bắc - Nam; Kinh tế châu Á: Thách thức chưa dứt... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.12.2025.

UH-1 trên các chiến trường

Sau ngày thống nhất 30.4.1975, ta thu được 1.067 máy bay do chế độ VN cộng hòa để lại, trong đó có hơn 50 trực thăng UH-1. Ngay sau đó, UH-1 đã vào trận bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. (trang 3)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.12.2025 - Ảnh 1.

Trực thăng UH-1 lần đầu tiên hạ cánh xuống đảo Trường Sa, năm 1976

ẢNH: TƯ LIỆU

Xuân về sớm trên 3.000 km cao tốc Bắc - Nam

Mạch "xương sống" đường bộ cao tốc từ Lạng Sơn tới Cà Mau được nối thông ngay trước thềm cao điểm tết Nguyên đán 2026 mang theo niềm vui đón xuân của hàng triệu người dân dọc dài đất nước từ Nam ra Bắc. (trang 4)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.12.2025 - Ảnh 2.

Nút giao IC5 cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (đoạn qua xã Vị Thủy, TP.Cần Thơ) khánh thành ngày 19.12

ẢNH: DUY TÂN

Kinh tế châu Á: Thách thức chưa dứt

Trải qua một năm 2025 với nhiều gam màu khác nhau, tình hình kinh tế khu vực châu Á được đánh giá vẫn còn gặp thách thức không nhỏ trong năm 2026. (trang 24)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.12.2025 - Ảnh 3.

Đài Loan gặp nhiều thuận lợi nhờ sự bùng nổ của ngành AI

ẢNH: REUTERS

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.12.2025

Tin tức Ngân hàng tăng lãi suất giữ chân khách; Mi-24 huyền thoại; Cuộc "đổi màu" trong chiến lược an ninh quốc gia Mỹ... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.12.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.12.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in campuchia Lạng Sơn châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận