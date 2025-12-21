Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.12.2025

UH-1 trên các chiến trường
Sau ngày thống nhất 30.4.1975, ta thu được 1.067 máy bay do chế độ VN cộng hòa để lại, trong đó có hơn 50 trực thăng UH-1. Ngay sau đó, UH-1 đã vào trận bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. (trang 3)
Xuân về sớm trên 3.000 km cao tốc Bắc - Nam
Mạch "xương sống" đường bộ cao tốc từ Lạng Sơn tới Cà Mau được nối thông ngay trước thềm cao điểm tết Nguyên đán 2026 mang theo niềm vui đón xuân của hàng triệu người dân dọc dài đất nước từ Nam ra Bắc. (trang 4)
Kinh tế châu Á: Thách thức chưa dứt
Trải qua một năm 2025 với nhiều gam màu khác nhau, tình hình kinh tế khu vực châu Á được đánh giá vẫn còn gặp thách thức không nhỏ trong năm 2026. (trang 24)
