Du lịch Cần Thơ đa dạng mô hình phát triển

TP.Cần Thơ hiện có 103 xã, phường. Trong đó, xã Tân Hòa (được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã, thị trấn của H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang trước đây) có điều kiện tự nhiên phù hợp phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng.

Bến tàu du lịch Tân Đại Phong ẢNH: QUANG MINH NHẬT





Mô hình hút khách ở Tân Hòa

Tân Hòa có kênh xáng Xà No, QL61C đi qua nên thuận tiện giao thông thủy bộ. Vùng đất này sông rạch chằng chịt, cây lành, nước ngọt quanh năm thuận lợi cho du lịch sinh thái, cộng đồng phát triển. Thời gian qua Tân Hòa triển khai đa dạng mô hình kinh tế trong đó du lịch sinh thái, cộng đồng là một hướng đi giàu tiềm năng.

Trên địa bàn xã Tân Hòa hiện có nhiều điểm đến hấp dẫn trong đó Trang trại sữa dê Ngọc Đào (ấp 2B, tel: 0364.004.543), Khu du lịch homestay Mương Đình (ấp Nhơn Phú 1; tel: 0357.649.117- 0789.684.844) đang thu hút mạnh du khách trong ngoài nước. Song song đó, Tân Hòa còn có nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu như Sữa dê Ngọc Đào, Bưởi non sấy khô Trần Đệ, Cà phê dừa Hồng Nhiên, Mật ong Tám Minh, Xoài cát Bảy Ngàn...rất được du khách ưa chuộng.

Du khách tham quan Trang trại dê sữa Ngọc Đào ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Trang trại sữa dê Ngọc Đào (https://suadengocdao.com) rộng hơn 2ha, nuôi tập trung 350 dê lớn, nhỏ bằng thức ăn hỗn hợp. Trang trại hiện có 6 sản phẩm OCOP 4 sao được chế biến từ sữa dê phục vụ du khách gần xa. Mô hình này thu hút mạnh du khách trong ngoài nước và sẽ được nhân rộng thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hòa, Khu du lịch homestay Mương Đình tạo ấn tượng đặc biệt với cảnh quan yên bình, gần gũi thiên nhiên, gắn liền kênh rạch, ruộng lúa, vườn cây ăn trái đặc trưng. Đến đây, du khách được trải nghiệm sản xuất nông nghiệp truyền thống và thưởng thức các món ăn dân dã địa phương. Khu du lịch homestay Mương Đình là điểm đến lý tưởng dành cho du khách khi muốn tìm hiểu đời sống văn hóa, sinh hoạt của cư dân vùng sông nước miền Tây.

Mới đây, tại Khu du lịch homestay Mương Đình (https://muongdinhlodge.com.vn), hội thảo liên kết phát triển du lịch trên địa bàn xã Tân Hòa, đã khai diễn với sự tham dự của ông Sầm Long Giang, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Lý, nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Hậu Giang; bà Nguyễn Thị Ánh Lê, Giám đốc Trung tâm Phát triển du lịch TP.Cần Thơ; TS Lê Hoàng Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa; ông Nguyễn Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Phong Điền; ông Nguyễn Công Tâm, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa; ông Nguyễn Văn Bằng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tân Hòa; ông Lê Minh Dũng, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Hậu Giang; Th.S Đinh Hiếu Nghĩa, Trưởng khoa Quản trị lữ hành, hướng dẫn du lịch Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ; ông Phan Xuân Thanh, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch TP.Đà Nẵng; ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty Du lịch Vòng Tròn Việt; ông Trần Thành Thái, Giám đốc Công ty Nụ cười Mekong...cùng nhiều đại biểu, người dân địa phương.

Đại diện Khu du lịch homestay Mương Đình (bìa phải) ký kết hợp tác phát triển ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Hội thảo đã lắng nghe nhiều ý kiến của chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, người dân, qua đó giới thiệu mô hình hiệu quả, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm giúp cho các mô hình, điểm đến du lịch cộng đồng tiếp tục tạo ra sản phẩm mới, hấp dẫn, thu hút khách.

'Điểm nhấn' vùng sông nước Cần Thơ

Ngày 24.12 tới đây, Công ty TNHH MTV Xây dựng- Thương mại- Sản xuất Tân Đại Phong (Công ty Tân Đại Phong), chính thức khai trương Bến tàu du lịch Tân Đại Phong (Bờ kè Vincom, P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; tel:02923.600.146; 0919.755.798; https://tandaiphong.net) phục vụ du khách trong ngoài nước tham gia tour đường sông với nhiều điểm nhấn thú vị.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty Tân Đại Phong, cho biết Bến tàu du lịch Tân Đại Phong được định hướng trở thành điểm kết nối tour sông nước, sinh thái, cộng đồng, văn hóa bản địa, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch và nâng cao trải nghiệm của du khách khi đến với Cần Thơ. Giai đoạn 1, Công ty Tân Đại Phong đầu tư 18 phương tiện thủy, bến cảng, trạm sạc, nhà chờ...tổng kinh phí khoảng 30 tỉ đồng. Giai đoạn 2, Công ty Tân Đại Phong sẽ có thêm tàu sức chở từ 25 đến 96 người phục vụ khách trải nghiệm sông nước miệt vườn sinh thái thuộc 2 tỉnh (Hậu Giang, Sóc Trăng) trước đây.

Khách đến với Khu du lịch homestay Mương Đình ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Vừa qua, một đoàn khách xuất phát từ khu vực nhà chờ Legacy Mekong (Công viên Sông Hậu, P.Cái Khế) và được ca nô đưa sang cồn Ấu (P.Hưng Phú) đến với khu nghỉ dưỡng yên bình, đầy cây xanh thuộc Legacy Mekong. Vượt sông chỉ hơn 5 phút, len lỏi giữa những rặng bần xanh trĩu quả, du khách trong ngoài nước thực sự trở về với sông nước miệt vườn Tây Đô. Trong khuôn viên rộng nhiều ha, Legacy Mekong (tel: 02923.627.888) bố trí hệ thống bungalow, biệt thự riêng biệt, ẩn mình dưới bóng cây xanh, rộn ràng tiếng chim, không gian hòa quyện thiên nhiên, yên tĩnh lạ thường. Legacy Mekong còn có bến tàu bên dòng sông Hậu hiền hòa. Bến tàu này giúp du khách quay phim, chụp ảnh, chiêm ngưỡng cầu Cần Thơ rất thuận tiện.

Một góc hồ bơi ngoài trời trên cồn Ấu thuộc Legacy Mekong ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Du lịch Cần Thơ đang phát triển mạnh và những mô hình mới, tour đường sông mở ra tạo sự hấp dẫn lớn dành cho du khách gần xa.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, thông báo Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ khai diễn từ 27.12 đến 1.1.2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ thu hút lượng khách rất đông về với Tây Đô, trung tâm vùng ĐBSCL.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Bảy, năm 2025, ngành du lịch Cần Thơ tiếp tục giới thiệu mô hình hiệu quả và mở tour- tuyến mới thu hút đông du khách trong ngoài nước đến với thành phố vùng sông nước. Cả năm ngành du lịch Cần Thơ đón hơn 11,3 triệu lượt khách, đạt trên 101% kế hoạch, tăng hơn 16% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế hơn 546 ngàn lượt, tăng khá nhiều so cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú trên 5 triệu lượt, tăng 23% so cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu du lịch khoảng 10.000 tỉ đồng, tăng 20% so cùng kỳ năm 2024...