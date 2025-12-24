Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công đoàn đồng ý hoán đổi ngày làm việc để nghỉ tết Dương lịch 4 ngày

Thu Hằng
Thu Hằng
24/12/2025 15:17 GMT+7

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ tết Dương lịch 4 ngày là hoàn toàn phù hợp và là mong muốn chung của nhiều người lao động. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cũng cần có phương án sớm để người lao động và doanh nghiệp chủ động sắp xếp lịch nghỉ.

Đây là ý kiến của ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khi chia sẻ với Thanh Niên về phương án nghỉ tết Dương lịch 2026 mà Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Công đoàn đồng ý hoán đổi ngày làm việc cho Tết Dương lịch 2026 4 ngày nghỉ - Ảnh 1.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý với phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ tết Dương lịch 4 ngày

ẢNH: PHẠM HỮU

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, sau khi nhận được công văn của Bộ Nội vụ về việc xin ý kiến đối với phương án nghỉ tết Dương lịch 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức lấy ý đoàn viên, người lao động về phương án nghỉ tết Dương lịch trên fanpage Công đoàn Việt Nam.

Kết quả, đến trưa ngày 24.12, đã có 46.304 trả lời, trong đó có 62% ý kiến đồng ý hoán đổi ngày làm việc thứ sáu (2.1.2026) và làm bù vào ngày thứ bảy (10.1). 38% còn lại đồng ý với phương án chỉ nghỉ ngày 1.1.2026.

"Mong muốn chung của rất nhiều người lao động là được hoán đổi ngày nghỉ để nghỉ tết Dương lịch 4 ngày. Việc có thêm ngày nghỉ sẽ giúp người lao động tái tạo sức lao động, nâng cao sức khỏe, tinh thần, từ đó tăng năng suất và hiệu quả công việc", ông Hiểu chia sẻ.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng mong muốn cơ quan tham mưu cũng cần đưa ra đề xuất và lấy ý kiến sớm hơn để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động đều có thể sắp xếp lịch nghỉ phù hợp. Ông ủng hộ các kỳ nghỉ dài hơn, như kéo dài dịp lễ, tết, để công nhân được phục hồi thể chất, tinh thần, giảm căng thẳng, tránh kiệt sức, góp phần tạo ra lực lượng lao động chất lượng và gắn bó lâu dài hơn với doanh nghiệp.

"Khi có phương án nghỉ lễ, tết sớm sẽ thuận lợi hơn cho người lao động có thể mua được vé máy bay, vé tàu xe giá rẻ hoặc đặt phòng đi du lịch, về thăm quê. Về phía doanh nghiệp cũng sẽ chủ động có phương án sản xuất, đảm bảo đơn hàng", ông Hiểu nhấn mạnh.

Trước đó, theo phương án nghỉ tết Dương lịch năm 2026, Bộ Nội vụ đề xuất theo hướng hoán đổi ngày làm việc. Cụ thể, đối với công chức, viên chức, ngoài nghỉ ngày 1.1 theo quy định tại bộ luật Lao động sẽ nghỉ ngày thứ sáu (2.1.2026) và hoán đổi (đi làm bù) vào ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (10.1.2026).

Như vậy, trong dịp này, công chức viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ năm, ngày 1.1.2026 đến hết chủ nhật, ngày 4.1.2026.

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 4 ngày dịp tết Dương lịch 2026

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động tương tự như đối với công chức, viên chức, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật và khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Bộ Nội vụ cho rằng, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày làm việc khác giúp đảm bảo cho công chức, viên chức có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn, vừa giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của công chức, viên chức.

