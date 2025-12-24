Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chậm nhất tháng 6.2026 sẽ khởi công Vành đai 4 TP.HCM

Hà Mai
Hà Mai
24/12/2025 07:49 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP về kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM.

Theo dự thảo kế hoạch, UBND TP.HCM sẽ là đầu mối theo dõi tổng thể dự án. UBND 3 địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh sẽ cùng chịu trách nhiệm triển khai các dự án thành phần thuộc tuyến Vành đai 4 trên địa bàn.

Chậm nhất tháng 6.2026 sẽ khởi công Vành đai 4 TP.HCM - Ảnh 1.

Phối cảnh Vành đai 4 TP.HCM

Cụ thể, ở nhóm dự án thực hiện theo hình thức đầu tư công, TP.HCM dự kiến hoàn thành khảo sát và lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 11, thẩm định báo cáo và phê duyệt dự án vào tháng 12. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ bắt đầu từ tháng 2.2026 với tiến độ bàn giao mặt bằng dự kiến đến tháng 6.2026 đạt tối thiểu 70%, tháng 9.2026 đạt 90% và hoàn tất toàn bộ trong năm 2026.

Vành đai 4 dự kiến khởi công chậm nhất vào tháng 6.2026 và hoàn thành vào quý 1/2028.

Đối với nhóm dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư, các địa phương sẽ khảo sát nhà đầu tư trước tháng 3.2026, lựa chọn và ký hợp đồng BOT vào tháng 6.2026, khởi công sau đó 3 tháng và dự kiến hoàn thành vào quý 2/2028.

UBND TP.HCM sẽ chủ trì phối hợp với các địa phương để thống nhất khung tiêu chuẩn, các giải pháp kỹ thuật, thiết kế chung đảm bảo đồng bộ, chất lượng và thẩm mỹ trên toàn tuyến. Đồng thời thống nhất đơn giá bồi thường tại các khu vực giáp ranh và nội dung chung liên quan đến dự án PPP cũng như các vấn đề chung khác của toàn dự án.

Vành đai 4 TP.HCM là dự án đường bộ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của vùng Đông Nam bộ, đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 27.6. Theo quy hoạch, tuyến đường có tổng chiều dài hơn 207 km, đi qua ba địa phương gồm: TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Riêng đoạn đi qua khu vực Bình Dương (cũ) dài gần 48 km triển khai riêng, đã được địa phương khởi công vào tháng 6.

Phần còn lại khoảng 159 km được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 120.000 tỉ đồng. Dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Sau sáp nhập, TP.HCM mới trở thành địa phương có độ dài đường Vành đai 4 đi qua lớn nhất với tổng chiều dài gần 83 km, trở thành con đường huyết mạch kết nối 3 trục kinh tế năng động hàng đầu cả nước. Vành đai 4 sau khi hình thành sẽ kết nối các khu kinh tế, trung tâm công nghiệp, thành phố vệ tinh, các cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm logistics lớn của TP.HCM mới mà không cần phải thông qua khu vực trung tâm. 

Bên cạnh đó, tuyến vành đai ngoài này sẽ tạo lớp mới để phát triển mở rộng vùng theo các hướng, kết nối thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, các tiểu trung tâm thương mại, tiểu trung tâm logistics dọc vành đai, tránh phát triển tràn lan theo kiểu vết dầu loang. Điều này rất cần thiết trong bối cảnh TP.HCM sau sáp nhập đang chuyển mình thành mô hình đa trung tâm - đa cực kết hợp các trung tâm thứ cấp với không gian địa lý và quy mô dân số được mở rộng thêm rất lớn.

Đặc biệt, đường Vành đai 4 TP.HCM sẽ tạo thêm một hướng kết nối với sân bay quốc tế Long Thành bên cạnh các tuyến đường, tuyến cao tốc hiện hữu.


Khám phá thêm chủ đề

Vành đai 4 TP.HCM TP.HCM giao thông TP.HCM
