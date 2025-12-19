Sáng nay, TP.HCM đồng loạt khởi công cao tốc, Vành đai, cầu đường Nguyễn Khoái

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Trong đó, công trình có tổng vốn đầu tư lớn nhất là dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1). Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT) là dự án trọng điểm quốc gia, được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 2.8.2024.

Phối cảnh cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Dự án có mục tiêu kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 22 hiện hữu. Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ đồng bộ với các tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4, phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TP.HCM - Cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế Xuyên Á. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và Tây Ninh nói riêng cũng như các tỉnh vùng Đông Nam Bộ nói chung.

Tổng mức đầu tư của dự án là 19.617 tỉ đồng.

Đến nay, Ban Giao thông đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng Gói thầu XL02: Thi công xây dựng công trình cầu vượt đường Tỉnh lộ 8, phấn đấu hoàn thành công trình vào quý 2/2027.

Xây dựng Vành đai 2 TP.HCM, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp.

Công trình được UBND TP.HCM phê duyệt ngày 11.3. Tuyến đường hoàn thành sẽ kết nối với các đoạn Vành đai 2 đang thực hiện để khép kín tuyến vành đai trọng điểm của thành phố, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông.

Quy mô dự án gồm xây dựng 22 đường song hành (trong phạm vi giải phóng mặt bằng 67m); mỗi bên rộng 18m với 3 làn xe; Xây dựng 2 nhánh cầu Đường Xuồng trên 2 đường song hành, mỗi nhánh rộng 18m với 3 làn xe. Cùng với đó, nút giao thông Bình Thái sẽ được xây theo dạng hoa thị hoàn chỉnh; kết hợp xây dựng các hầm chui trên đường song hành Võ Nguyên Giáp để đảm bảo lưu thông liên tục của tuyến song hành qua nút giao.

Dự án cũng bao gồm hạng mục nút giao thông với đường D2, Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật 2 bên tương ứng với cấp đường đô thị.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.653 tỉ đồng.

Đến nay, Ban Giao thông đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng Gói thầu XL 01: Xây dựng phần tuyến (đầu tuyến đến Km2+550 bao gồm cầu Đường Xuồng), bắt đầu khởi công hôm nay và phấn đấu hoàn thành công trình vào quý 2/2027.

Phối cảnh nút giao đường Vành đai 2 TP.HCM

Dự án Vành đai 2, đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng

Dự án bao gồm đầu tư xây dựng 2 đường song hành (trong phạm vi giải phóng mặt bằng 67 m); mỗi bên rộng 18,25 m với 3 làn xe; Xây dựng 2 đơn nguyên cầu Rạch Ngang trên đường song hành, mỗi đơn nguyên có bề rộng khoảng 18,25 m với 3 làn xe. Đáng chú ý, công trình có hạng mục nút giao thông Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng bao gồm: 2 cầu vượt qua các đường Linh Đông, Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân và Rạch Ngang và kết nối từ đường Vành đai 2 đi Phạm Văn Đồng (hướng sân bay Tân Sơn Nhất); 1 hầm chui từ đường Phạm Văn Đồng (hướng sân bay Tân Sơn Nhất) đi về Quốc lộ 1 - Gò Dưa.

Đồng thời, xây dựng nút giao với đường Kha Vạn Cân. Tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 2.586 tỉ đồng.

Công trình cũng dự kiến hoàn thành vào quý 2/2027

Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái (quận 1, quận 4 và quận 7)

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng hoàn chỉnh dự án Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái vượt kênh Tẻ và rạch Bến Nghé (theo trục đường Nguyễn Khoái - D1) để kết nối phường Tân Hưng, phường Vĩnh Hội, phường Cầu Ông Lãnh, hình thành trục giao thông mới phù hợp với quy hoạch được duyệt, góp phần giảm ùn tắc giao thông cho khu vực phía nam thành phố.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái là công trình trọng điểm được phê duyệt từ năm 2016, với tổng kinh phí hơn 3.724 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Công trình có tổng chiều dài gần 5 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 2,5 km và phần đường 2,3 km, nối từ đường Nguyễn Khoái (quận 4 cũ) đến đường Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ), kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1 cũ) và dự kiến hoàn thành cuối năm 2027.

Phối cảnh cầu đường Nguyễn Khoái

Đến nay, Ban Giao thông đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng Gói thầu cầu nhịp dẫn phía quận 7 để bắt đầu thi công, phấn đấu hoàn thành công trình vào quý 4/2027.

Dự án Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 phường Phú Định

cầu Kênh Ngang số 1 được xây dựng đáp ứng nhu cầu giao thông tại khu vực, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, từng bước thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải cho quận 8 và TP.HCM. Đồng thời, cải thiện môi trường sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Cầu Kênh Ngang số 1 nằm trên đường Hoài Thanh, dài 150 m, rộng 10,5 m, tổng mức đầu tư gần 90 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành đầu năm 2027.

Dự án thành phần 1, xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM

Bên cạnh các dự án khởi công, hôm nay, TP.HCM cũng sẽ tổ chức thông xe kỹ thuật gần 50 km đoạn thuộc Vành đai 3.

Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) được UBND có tổng chiều dài khoảng 47,3 km, bao gồm 2 đoạn: Đoạn đi cao qua địa bàn thành phố Thủ Đức cũ (khoảng 14,7 km) và đoạn đi bằng qua địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ (khoảng 32,6 km).

Quy mô đầu tư đầu tư phân kỳ 4 làn xe và đường song hành hai bên. Tổng mức đầu tư 22.412 tỉ đồng.

Đến nay, phần tuyến chính (cầu cạn) trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kết cấu chính, đáp ứng mục tiêu thông xe kỹ thuật.