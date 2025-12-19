Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Sáng nay, chính thức khởi công tuyến metro từ trung tâm TP.HCM nối thẳng Cần Giờ

Hà Mai
Hà Mai
19/12/2025 06:10 GMT+7

Kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Vinspeed cùng UBND TP.HCM hôm nay chính thức tổ chức lễ động thổ dự án tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ.

Mục tiêu dự án là xây dựng tuyến đường sắt kết nối trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ nhằm hiện thực hóa chiến lược, quy hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải và hệ thống đường sắt. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng cũng như vùng Đông Nam bộ nói chung.

Lễ khởi công dự kiến diễn ra lúc 9 giờ 30 sáng nay, tại xã Cần Giờ.

- Ảnh 1.

Phối cảnh Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - điểm cuối của tuyến metro kết nối từ trung tâm TP.HCM

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed làm chủ đầu tư. Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên trên cả nước do một doanh nghiệp tư nhân nghiên cứu và thực hiện toàn bộ. 

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ được xây đường đôi, khổ 1435mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính hơn 54 km, tốc độ thiết kế 350 km/giờ. Trong giai đoạn 1, công trình sẽ gồm 2 ga - Bến Thành và Cần Giờ, sau đó tăng thêm 4 ga ở giai đoạn 2 (khi có nhu cầu) bao gồm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh. Dự án có 1 depot và 1 trung tâm OCC đều dự kiến đặt tại xã Cần Giờ. Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 328,26 ha (bao gồm hành lang bảo vệ đường sắt).

Metro Bến Thành - Cần Giờ: Từ trung tâm TP.HCM đến khu đô thị lấn biển chỉ 20 phút

Điểm đầu của dự án đặt tại công viên 23 tháng 9 (phường Bến Thành), điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ được bố trí 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời và 1 đoàn tàu dự phòng (tương ứng với 56 toa tàu). Thời gian khai thác dự kiến từ 6 - 23 giờ tất cả các ngày trong tuần (tổng thời gian khai thác 17 giờ/ngày). Cứ 20 phút sẽ có 1 chuyến tàu xuất phát và thời gian quay đầu tại ga cuối là 5 phút. Sau khi hoàn thành, người dân TP.HCM sẽ di chỉ mất 20,3 phút để di chuyển từ trung tâm thành phố tới Cần Giờ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 102.430 tỉ đồng Việt Nam (không bao gồm khoảng 12.784 tỉ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm).

VinSpeed dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ trong năm 2028 (không bao gồm 4 ga giai đoạn 2).

Gần 19 triệu lượt khách đi metro số 1 TP.HCM, vượt xa kỳ vọng

Trước khi đưa vào khai thác thương mại, tuyến metro số 1 TP.HCM (Bến Thành - Suối Tiên) dự báo phục vụ khoảng 39.000 lượt hành khách/ngày. Song, thực tế người dân di chuyển hàng ngày đông hơn nhiều.

