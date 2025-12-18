Gần 19 triệu lượt khách đi metro số 1 TP.HCM, vượt xa kỳ vọng

Chỉ còn vài ngày nữa, tuyến metro số 1 - tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM - sẽ chính thức kỷ niệm tròn 1 năm kể từ ngày đưa vào khai thác thương mại (22.12.2024).

Người dân đi tàu metro số 1 tại Ga Bình Thái ẢNH: PHẠM HỮU

Theo số liệu thống kê từ Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), trong gần 1 năm qua (tính đến 15.12), tuyến metro số 1 đã vận hành an toàn 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách (đạt 114,21% so với kế hoạch). Trung bình mỗi tháng tuyến phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, khoảng 52.000 lượt/ngày và đạt đỉnh hơn 110.000 lượt/ngày vào các dịp lễ Tết.

Số lượng người dân sử dụng metro vượt ngoài mong đợi của chính chủ đầu tư và đơn vị khai thác, bởi lúc đầu, metro số 1 chỉ dự báo đạt 39.000 lượt khách/ngày.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng ban MAUR chia sẻ: Đây là kết quả rất đáng tự hào của những người làm metro tại TP.HCM. Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên không còn chỉ là lựa chọn mang tính trải nghiệm, mà đã trở thành 1 phần trong việc di chuyển hàng ngày của người dân thành phố. Giai đoạn đầu, các tàu metro ghi nhận chỉ kín chỗ vào cao điểm sáng hoặc chiều, nhưng đến giờ gần như tàu chạy giờ nào cũng đều đông đúc. Đồng nghĩa, người dân thành phố đã sử dụng tàu metro cho nhiều mục đích khác, bên cạnh đi làm, đi học.

Theo lãnh đạo MAUR, 1 trong những nguyên nhân góp phần khiến tuyến metro số 1 trở nên hấp dẫn hơn, đó là hệ thống dịch vụ tiện ích tại nhà ga, trên tàu và trên nền tảng số từng bước được hoàn thiện.

Cụ thể, tại các nhà ga, hành khách được phục vụ bởi hệ thống máy bán nước, trạm sạc thiết bị di động, thiết bị thu gom - tái chế chai nhựa, các màn hình điện tử và standee thông tin - quảng cáo… Trên tàu, hệ thống màn hình điện tử và các ấn phẩm truyền thông giúp cung cấp thông tin hành trình, hướng dẫn an toàn và lan tỏa văn hóa metro. Trên ứng dụng HCMC Metro HURC, hành khách có thể theo dõi lịch trình, thời gian tàu đến - rời ga, đồng thời tiếp cận các dịch vụ tiện ích tích hợp như mua sắm trực tuyến, ưu đãi vui chơi - giải trí và thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuyến metro số 1 đã trở thành phương tiện giao thông quen thuộc với người dân TP.HCM sau 1 năm khai thác ẢNH: T.N

Cùng với đó, trong quá trình vận hành tuyến metro số 1, nhiều chương trình ưu đãi dành cho hành khách đã được triển khai thông qua sự phối hợp giữa đơn vị vận hành với các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và đối tác liên quan, nhằm khuyến khích người dân tiếp cận và sử dụng loại hình vận tải công cộng mới.

Vào các dịp lễ lớn như 30.4 - 1.5 và 2.9, phía đơn vị vận hành đã tổ chức chương trình miễn phí vé đi tàu, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và nâng cao mức độ nhận diện của tuyến metro trong đời sống đô thị. Các chương trình tương tự dự kiến tiếp tục được triển khai trong thời gian tới, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

Gần 19 triệu lượt khách đi metro số 1 TP.HCM, vượt xa kỳ vọng

Bên cạnh đó, hành khách sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử và các phương thức thanh toán không tiền mặt được hưởng nhiều ưu đãi như giảm giá vé, hoàn tiền hoặc nhận e-voucher. Các dịch vụ vận tải kết nối với metro cũng áp dụng chính sách giảm giá cho các chuyến đi có điểm xuất phát hoặc điểm đến tại các nhà ga. Những hoạt động này góp phần thúc đẩy nhu cầu đi lại bằng metro, từng bước hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng trong cộng đồng.

"Sau một năm khai thác, tuyến metro số 1 đã từng bước khẳng định vai trò là trụ cột của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tạo tiền đề quan trọng cho việc mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững của TP.HCM trong giai đoạn tiếp theo" - ông Phan Công Bằng nhận định.