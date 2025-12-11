Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Vingroup đề xuất 8 ngày nữa động thổ metro Bến Thành - Cần Giờ

Hà Mai
Hà Mai
11/12/2025 17:22 GMT+7

Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM liên quan tới lễ động thổ dự án metro Bến Thành - Cần Giờ.

Theo Vinspeed, công ty này đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án metro Bến Thành - Cần Giờ ngày 5.12.
Vingroup đề xuất 8 ngày nữa động thổ metro Bến Thành - Cần Giờ - Ảnh 1.

Phối cảnh Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - điểm kết nối trực tiếp với tuyến metro chạy từ trung tâm TP.HCM

Để kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Vinspeed sẽ tổ chức lễ động thổ dự án vào ngày 19.12 tới tại xã Cần Giờ. Doanh nghiệp đề nghị Bộ và UBND TP đưa lễ động thổ metro Bến Thành - Cần Giờ vào danh sách các dự án khởi công, động thổ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời hỗ trợ công ty trong công tác triển khai các công việc liên quan.

Về quy mô, dự án sẽ được xây đường đôi, khổ 1435mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính hơn 54 km, tốc độ thiết kế 350 km/giờ. Trong giai đoạn 1, công trình sẽ gồm 2 ga - Bến Thành và Cần Giờ, sau đó tăng thêm 4 ga ở giai đoạn 2 (khi có nhu cầu) bao gồm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh. Dự án có 1 depot và 1 trung tâm OCC đều dự kiến đặt tại xã Cần Giờ. Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 328,26 ha (bao gồm hành lang bảo vệ đường sắt).

Điểm đầu của dự án đặt tại công viên 23 tháng 9 (phường Bến Thành), điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ được bố trí 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời và 1 đoàn tàu dự phòng (tương ứng với 56 toa tàu). Thời gian khai thác dự kiến từ 6 - 23 giờ tất cả các ngày trong tuần (tổng thời gian khai thác 17 giờ/ngày). Cứ 20 phút sẽ có 1 chuyến tàu xuất phát và thời gian quay đầu tại ga cuối là 5 phút. Sau khi hoàn thành, người dân TP.HCM sẽ di chỉ mất 20,3 phút để di chuyển từ trung tâm thành phố tới Cần Giờ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 102.430 tỉ đồng Việt Nam (không bao gồm khoảng 12.784 tỉ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm). Dự án dự kiến được đưa vào khai thác vận hành trong năm 2028 (không bao gồm 4 ga giai đoạn 2).

