Khu Nam sắp có cầu nối thẳng trung tâm, xóa tắc nghẽn cầu Kênh Tẻ

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái là công trình trọng điểm nối liền 3 quận cũ (quận 1, quận 4 và quận 7) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư.

Phối cảnh cầu đường Nguyễn Khoái

Chủ trương xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái được HĐND TP.HCM thông qua từ năm 2016 với tổng vốn ban đầu khoảng 1.250 tỉ đồng, sau đó tăng lên hơn 2.800 tỉ đồng do điều chỉnh quy mô. Tuy nhiên, trong suốt 7 năm, dự án không thể triển khai vì thiếu nguồn vốn, chủ yếu cho phần giải phóng mặt bằng.

Đến cuối năm 2023, HĐND TP.HCM tiếp tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng vốn lên hơn 3.700 tỉ đồng. Trong đó, 1.392 tỉ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, 1.619 tỉ đồng cho chi phí xây dựng.

Dự án ảnh hưởng đến 147 trường hợp, gồm 21 tổ chức và 126 hộ dân, với tổng diện tích thu hồi 8.938 m²; trong đó có 12 hộ phải di dời hoàn toàn.

Cầu đường Nguyễn Khoái có tổng chiều dài gần 5 km, trong đó phần cầu khoảng 2,5 km

Cận cảnh phần đường Nguyễn Khoái tiếp nối với hạng mục cầu

Về quy mô, công trình gồm hệ thống cầu vượt bằng bê tông dài hơn 2,5 km, rộng 6,5 - 25,5 m, nối khu vực quận 7 cũ, vượt kênh Tẻ và rạch Bến Nghé qua quận 1 cũ. Ngoài cầu chính, dự án còn bao gồm hàng loạt hạng mục kết nối quan trọng: đường đầu cầu dài hơn 1,1 km, mặt cắt ngang 6,5 - 35 m; đường gom Nguyễn Khoái dài 626 m, rộng 26,5 - 30 m; hai đường gom Hoàng Trọng Mậu dài 222 m, rộng 9 m mỗi bên; cải tạo, mở rộng đường Võ Văn Kiệt về phía rạch Bến Nghé dài 863 m, mặt cắt ngang 47,8 - 63,5 m.

Hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, kè và tổ chức giao thông sẽ được xây dựng đồng bộ theo quy hoạch.

Khi hoàn thành, công trình sẽ giúp giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu và góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ chính thức khởi công dự án vào 19.12 tới và hoàn thành vào cuối năm 2027. Lúc này, cầu đường Nguyễn Khoái sẽ hình thành trục giao thông mới giúp phương tiện di chuyển liên thông từ quận 7 đến quận 1 cũ bằng cầu cạn, kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt.

