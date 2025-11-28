TP.HCM xem xét phương án khởi công cầu Cần Giờ ngay đầu năm 2026

Theo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ nghiên cứu đầu tư dự án nhóm A (cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Phú Mỹ 2), có 2 phương án xây dựng cầu Cần Giờ đang được xem xét gồm đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phối cảnh cầu Cần Giờ ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Trường hợp xem xét phương án đầu tư công, Sở Xây dựng cần báo cáo Sở Tài chính bảo đảm điều kiện, thủ tục trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12 tới, đồng thời xây dựng mốc tiến độ chi tiết theo từng nội dung công việc.

Trường hợp đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), xem xét đề xuất của Công ty CP Tập đoàn Masterise, bảo đảm mốc tiến độ khởi công dự kiến ngày 15.1.2026.

Theo quy hoạch, cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 11.087 tỉ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7 km, trong đó phần cầu dài khoảng 3 km, còn lại là đường dẫn. Đây là công trình quan trọng, giúp kết nối trung tâm TP.HCM với huyện Cần Giờ cũ và các khu vực lân cận, thay thế phà Bình Khánh hiện hữu.

Cùng với đó, dự án metro Bến Thành - Cần Giờ do Công ty CP Đầu tư và phát triển đường sắt tốc độ cao VinSpeed đề xuất đầu tư cũng đang được xúc tiến để khởi công ngay trong năm nay. Tuyến metro có chiều dài gần 53 km, đi qua 8 xã, phường gồm: Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ (thuộc địa bàn quận 1, 4, 7, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ trước đây).

Metro Bến Thành - Cần Giờ được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, tốc độ thiết kế lên đến 350 km/giờ.

Vingoup cũng đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT cùng tuyến đường trên cao kết nối trực tiếp vào cao tốc Bến Lức - Long Thành, nối lên Vành đai 3. Đề xuất của doanh nghiệp ngay lập tức đã được lãnh đạo TP.HCM giao các sở chuyên môn nghiên cứu và sớm cho ý kiến.

Chưa bao giờ, các dự án hạ tầng giao thông kết nối với Cần Giờ lại được lãnh đạo TP.HCM thể hiện quyết tâm triển khai và nhận được sự ủng hộ của người dân nhiều như giai đoạn này.

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ Vinhomes Green Paradise (tọa lạc ở xã Long Hòa và TT.Cần Thạnh cũ) đã khởi công và đang chuyển động rầm rập trên công trường. Con đường trải nhựa lớn nối thẳng ra biển đưa hàng trăm máy ủi, cần cẩu, xe ô tô cùng vật liệu xây dựng tới cửa biển, nơi bãi đầm đang san lấp. Chỉ mới khởi công được nửa năm nhưng công trình đã đạt tiến độ kỷ lục, dự kiến trong tháng này sẽ hoàn thành giai đoạn 1 (đắp nền và chống xói lở).

Đại đô thị du lịch lấn biển có quy mô 2.870 ha, kỳ vọng kiến tạo một "thành phố trên biển" mang tầm vóc quốc tế. Mới nhất, Vinhomes Green Paradise vừa được công nhận là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bầu chọn "7 Kỳ quan đô thị tương lai" do New7Wonders phát động.



Do đó, việc cấp bách hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối sẽ là yếu tố quyết định để Cần Giờ có thể tận dụng thời cơ vàng lột xác, đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị quốc tế.



