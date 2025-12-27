Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị Thi đua yêu nước

Hôm nay, khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thu Hằng - Tuyến Phan
27/12/2025 06:23 GMT+7

Sáng nay 27.12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI được tổ chức trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội. Dự đại hội có 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Để đảm bảo công tác tổ chức tốt nhất cho đại hội, sáng 26.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hôm nay, khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Ảnh: VGP

Thủ tướng và các lãnh đạo đã kiểm tra, rà soát tổng thể các hoạt động, chương trình của đại hội như: trang trí, lễ tân, khánh tiết, hậu cần; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước sau 40 năm đổi mới; triển lãm ảnh, tranh cổ động các phong trào thi đua ái quốc; khu vực hội trường chính và sân khấu - không gian trung tâm đại hội… Đặc biệt, Thủ tướng đã xem và duyệt toàn thể chương trình chính của đại hội như văn nghệ chào mừng, phóng sự báo cáo về phong trào thi đua, chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến…

Hôm nay, khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - Ảnh 2.

Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước vào lăng viếng Bác

Ảnh: Như Ý

Thủ tướng nhấn mạnh, việc tổng kết các phong trào thi đua phải khẳng định tính kế thừa, phản ánh tổng thể, toàn diện, cân bằng ở tất cả các ngành, lĩnh vực, các vùng, miền, các thành phần, dân tộc, tôn giáo; các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng. Đại hội phải được tổ chức trên tinh thần trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức định kỳ hằng năm. Đại hội sẽ nghe Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 và phát biểu của đại diện Ủy ban T.Ư MTTQ VN hưởng ứng phát động thi đua.

Với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", đại hội thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước; coi thi đua là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tin liên quan

Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thực sự đặc sắc, có tính lan tỏa cao

Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thực sự đặc sắc, có tính lan tỏa cao

Thủ tướng nhấn mạnh phải tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với tinh thần trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn...

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội thi đua yêu nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận