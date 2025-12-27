Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
27/12/2025 04:45 GMT+7

Tin tức Thưởng Tết Nguyên đán 2026 tăng; Dạy con thời AI: "Đánh thì ân hận, im lặng thì bế tắc"; Chiến hạm lớp Trump liệu có thành hiện thực?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 27.12.2025.

Thưởng Tết Nguyên đán 2026 tăng

Thưởng Tết Nguyên đán 2026 và giải pháp nuôi Dạy con trong thời đại AI - Ảnh 1.

Nhiều công ty xuất khẩu cho biết bảo đảm thưởng tết đầy đủ cho công nhân

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tình hình thưởng tết mà các tỉnh/thành và doanh nghiệp công bố cho thấy mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 gia tăng sau một năm kinh doanh khả quan. Điều đặc biệt là ở một số tỉnh thành, mức thưởng tết cao nhất không còn thuộc về khối doanh nghiệp ngoại mà đến từ các doanh nghiệp tư nhân nội địa. (trang 6)

Dạy con thời AI: "Đánh thì ân hận, im lặng thì bế tắc"

Thưởng Tết Nguyên đán 2026 và giải pháp nuôi Dạy con trong thời đại AI - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh kiệt sức, bế tắc, không biết đâu là giải pháp đúng để nuôi dạy con

ẢNH: THÚY HẰNG TẠO BỞI AI

"Tôi rất bế tắc, có lúc thấy mình đúng là một người mẹ thất bại khi con ương bướng. Nói nhẹ nhàng con không nghe, gào thét con cũng không thay đổi, khi không thể kiềm chế tôi đã đánh con", nhiều phụ huynh đã tâm sự như vậy. (trang 17)

Chiến hạm lớp Trump liệu có thành hiện thực?

Thưởng Tết Nguyên đán 2026 và giải pháp nuôi Dạy con trong thời đại AI - Ảnh 3.

Tổng thống Trump công bố tàu chiến lớp Trump vào ngày 22.12

Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố lớp tàu chiến mới nhằm "gieo rắc nỗi sợ cho kẻ thù của nước Mỹ", nhưng các nhà phân tích cho rằng dự án này đối mặt với vô vàn trở ngại. (trang 23)

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.12.2025

Tin tức Thống nhất nhân sự lãnh đạo chủ chốt trình Đại hội XIV, Đêm nay Giáng sinh rộn ràng khắp mọi nơi, Bẫy lừa đảo xuyên biên giới: Hành trình trốn chạy của người 5 lần bị bán… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 24.12.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.12.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.12.2025

Khám phá thêm chủ đề

Donald Trump Dạy con thời AI Thưởng Tết Nguyên đán 2026 tăng Tin tức đặc biệt trên báo in
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận