Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.12.2025

Nhiều công ty xuất khẩu cho biết bảo đảm thưởng tết đầy đủ cho công nhân ẢNH: NHẬT THỊNH

Tình hình thưởng tết mà các tỉnh/thành và doanh nghiệp công bố cho thấy mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 gia tăng sau một năm kinh doanh khả quan. Điều đặc biệt là ở một số tỉnh thành, mức thưởng tết cao nhất không còn thuộc về khối doanh nghiệp ngoại mà đến từ các doanh nghiệp tư nhân nội địa. (trang 6)

Dạy con thời AI: "Đánh thì ân hận, im lặng thì bế tắc"

Nhiều phụ huynh kiệt sức, bế tắc, không biết đâu là giải pháp đúng để nuôi dạy con ẢNH: THÚY HẰNG TẠO BỞI AI

"Tôi rất bế tắc, có lúc thấy mình đúng là một người mẹ thất bại khi con ương bướng. Nói nhẹ nhàng con không nghe, gào thét con cũng không thay đổi, khi không thể kiềm chế tôi đã đánh con", nhiều phụ huynh đã tâm sự như vậy. (trang 17)

Chiến hạm lớp Trump liệu có thành hiện thực?

Tổng thống Trump công bố tàu chiến lớp Trump vào ngày 22.12 Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố lớp tàu chiến mới nhằm "gieo rắc nỗi sợ cho kẻ thù của nước Mỹ", nhưng các nhà phân tích cho rằng dự án này đối mặt với vô vàn trở ngại. (trang 23)