26.12.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
26/12/2025 04:10 GMT+7

Tin tức Hàng triệu cá nhân sắp được giảm thuế, Tư vấn mùa thi năm 2026 có gì mới?, Bẫy lừa đảo xuyên biên giới: Tra tấn bằng nhựa nóng, chích điện… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.12.2025.

Hàng triệu cá nhân sắp được giảm thuế

Chỉ vài ngày nữa, hàng triệu cá nhân sẽ được giảm một phần gánh nặng thuế thu nhập cá nhân khi mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến mới chính thức áp dụng từ 1.1.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.12.2025 - Ảnh 1.

Từ ngày 1.1.2026, người làm công ăn lương sẽ được giảm một phần lớn nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân và theo các chuyên gia, sắc thuế này vẫn còn dư địa để tiếp tục hoàn thiện. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục thuế tại Thuế cơ sở 3 TP.HCM ngày 25.12

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tư vấn mùa thi năm 2026 có gì mới?

Báo Thanh Niên sẽ chính thức khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 28 năm 2026 tại Đồng Nai vào ngày 24.1. Chương trình bắt đầu chuỗi hoạt động tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ tuyển sinh trong bối cảnh có nhiều điểm mới.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.12.2025 - Ảnh 2.

Học sinh tham dự chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên năm 2025 tại Quảng Trị

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Bẫy lừa đảo xuyên biên giới: Tra tấn bằng nhựa nóng, chích điện

Sau khi sập bẫy lừa đảo xuyên biên giới, nhiều nạn nhân phải đối mặt với những đòn tra tấn bằng tay chân, đổ nhựa nóng lên cơ thể hay những tiếng "tạch tạch" ám ảnh khi bị chích điện...

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.12.2025 - Ảnh 3.

V.T.N kể vềnhững hình phạtđã phải chịu đựng khikhông nghe lời, không làm theoý muốn của những kẻ lừa đảo

ẢNH: HOÀNG GIÁP

