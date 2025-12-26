Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.12.2025

Hàng triệu cá nhân sắp được giảm thuế
Chỉ vài ngày nữa, hàng triệu cá nhân sẽ được giảm một phần gánh nặng thuế thu nhập cá nhân khi mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến mới chính thức áp dụng từ 1.1.2026.
Tư vấn mùa thi năm 2026 có gì mới?
Báo Thanh Niên sẽ chính thức khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 28 năm 2026 tại Đồng Nai vào ngày 24.1. Chương trình bắt đầu chuỗi hoạt động tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ tuyển sinh trong bối cảnh có nhiều điểm mới.
Bẫy lừa đảo xuyên biên giới: Tra tấn bằng nhựa nóng, chích điện
Sau khi sập bẫy lừa đảo xuyên biên giới, nhiều nạn nhân phải đối mặt với những đòn tra tấn bằng tay chân, đổ nhựa nóng lên cơ thể hay những tiếng "tạch tạch" ám ảnh khi bị chích điện...
