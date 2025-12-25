Bẫy lừa đảo đặt phòng homestay 'giả' bủa vây dịp cuối năm

Chỉ cần tìm từ khóa “homestay + địa điểm du lịch” trên Facebook, người dùng dễ bắt gặp hàng loạt fanpage tích xanh, giá phòng “ưu đãi đặc biệt” và lời chào mời hấp dẫn như “chỉ còn 1 căn duy nhất”, “giữ phòng hôm nay”. Ít ai ngờ, phía sau những fanpage tưởng uy tín ấy là chiếc bẫy tinh vi lừa đảo đặt phòng homestay, khách sạn qua mạng, nhắm vào tâm lý vội vàng và ham rẻ của khách.

Một số homestay ngay lập tức đăng bài cảnh báo lừa đảo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Fanpage giả bủa vây, khách liên tiếp mất tiền cọc

Các nhóm lừa đảo thường lập fanpage giả mạo các khách sạn, homestay, resort nổi tiếng. Tên trang, hình ảnh, nội dung mô tả được sao chép gần như nguyên vẹn từ trang chính chủ. Một số fanpage còn có tick xanh hoặc thủ thuật xin xác minh để tạo cảm giác uy tín. Các đối tượng chạy quảng cáo, mua lượt theo dõi, bình luận ảo, tạo “vỏ bọc” đáng tin cậy.

Khi nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, đối tượng lập tức yêu cầu chuyển lại với lý do “không ghi nội dung chuyển khoản”, hứa sẽ hoàn trả ngay. Nhiều du khách nhẹ dạ cả tin đã bị lừa chuyển thêm lần 2, thậm chí lần 3, trước khi nhận ra mình sập bẫy.

Dù có hơn 20 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực du lịch, anh Trần Nam (37 tuổi, Hà Nội) vẫn trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo đặt phòng homestay. Khi có nhu cầu đặt villa tại Sóc Sơn, anh tìm thấy fanpage tích xanh “Moon Retreat Villa Sóc Sơn” với hơn 18.000 lượt theo dõi, lượng tương tác lớn.

Fanpage lừa đảo nhưng vẫn có tick xanh và có lượt tương tác thường xuyên ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi kiểm tra sơ bộ, anh chuyển tiền đặt cọc. Ngay sau đó, các đối tượng thông báo “chuyển khoản thiếu nội dung” và yêu cầu chuyển lại lần 2, hứa hoàn tiền. Nhận ra kịch bản quen thuộc, anh Nam chấp nhận mất hơn 4 triệu đồng tiền cọc.

Phát hiện bị lừa, anh chủ động tìm số điện thoại thật trên Google Maps nhưng tiếp tục rơi vào bẫy bởi thông tin liên hệ đã bị thay bằng số giả. Gọi vào số này, anh được một người đàn ông xác nhận fanpage tích xanh là giả, từng lừa nhiều khách, đồng thời đề nghị hỗ trợ anh đặt phòng trực tiếp với mức giá giảm 20%.

Anh Trần Nam đã bị lừa lần 2 khi tìm số liên lạc với homestay qua Google Maps ẢNH: NẠN NHÂN CUNG CẤP

Tưởng đã liên hệ đúng homestay, anh Nam chuyển hơn 3 triệu đồng giữ phòng, nhưng lại rơi vào kịch bản quen thuộc “chuyển khoản nhầm - hoàn tiền” nhằm chiếm thêm tiền. Khi bị anh nhận diện rõ thủ đoạn, các đối tượng chặn toàn bộ liên lạc.

Vụ việc cho thấy các đường dây lừa đảo hiện nay không chỉ dựng fanpage giả mà còn thao túng thông tin trên bản đồ số, khiến nạn nhân dễ rơi vào "bẫy chồng bẫy".

Tương tự, tài khoản mạng xã hội Phin cũng chia sẻ trải nghiệm trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo khi đặt phòng cho chuyến du lịch tại Tà Xùa (Sơn La). Theo đó, khi tìm kiếm từ khóa “Homestay Tà Xùa”, Phin thấy xuất hiện fanpage mang tên “Cam’s House Homestay Tà Xùa” với hơn 32.000 lượt theo dõi.

Một số fanpage không có tick xanh nhưng có tới hàng nghìn lượt follow khiến người dân dễ sập bẫy ẢNH: NẠN NHÂN CUNG CẤP

Do thời điểm đặt phòng cận ngày lễ, nhiều homestay đều đã kín lịch, nên khi fanpage này xác nhận còn phòng, Phin không mảy may nghi ngờ và chuyển khoản số tiền 2.850.000 đồng để đặt cọc giữ chỗ.

Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng tiếp tục giở chiêu quen thuộc khi thông báo Phin “chuyển khoản thiếu nội dung”, yêu cầu chuyển lại lần nữa và hứa sẽ hoàn tiền ngay sau đó. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Phin lập tức chất vấn thì phát hiện fanpage đã chặn toàn bộ liên lạc.

Mất uy tín, giảm doanh thu vì fanpage giả mạo hoành hành

Đáng nói, không ít chủ homestay thật cũng trở thành “nạn nhân gián tiếp” của chiêu trò này. Nhiều người phản ánh liên tục bị khách gọi điện chất vấn, thậm chí bức xúc vì cho rằng homestay “lừa đảo”. Trong khi đó, các chủ cơ sở lưu trú gần như bất lực bởi không thể kiểm soát triệt để các fanpage giả mạo hoạt động.

Thậm chí, fanpage giả mạo còn “uy tín” hơn cả fanpage thật vì lượt follow cao hơn ẢNH: NẠN NHÂN CUNG CẤP

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, chị Quỳnh Như và anh Minh Trí (chủ một chuỗi homestay trên địa bàn TP.HCM), cho biết đến nay fanpage giả mạo thương hiệu của chị vẫn ngang nhiên hoạt động dù đã nhiều lần báo cáo. Do fanpage giả đã chặn trang chính chủ nên phía homestay hoàn toàn không hay biết cho đến khi được khách phản ánh.

Qua kiểm tra, chị Như nhận thấy fanpage giả mạo được dựng rất tinh vi. Trang này lấy toàn bộ hình ảnh từ homestay thật, nhưng sử dụng số hotline khác. “Nó mua lại fanpage khác có sẵn lượt theo dõi rồi chèn hình homestay của tôi vào, nhìn y như thật”, chị Như nói.

Nhiều khách hàng nhắn tin phản ánh bản thân đã bị lừa từ fanpage giả ẢNH: NẠN NHÂN CUNG CẤP

Đáng lo ngại, nhiều khách đã bị lừa theo kịch bản quen thuộc: sau khi chuyển tiền đặt cọc, đối tượng tiếp tục viện lý do “chuyển sai nội dung”, “sai mã”, yêu cầu chuyển thêm lần nữa để kế toán hoàn tiền. Có trường hợp khách chuyển đến 2 - 3 lần mới nhận ra bị lừa, với số tiền từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng, thậm chí nhiều hơn vào dịp lễ đông người.

Không chỉ gây thiệt hại cho khách, tình trạng mạo danh còn khiến homestay thật bị ảnh hưởng nghiêm trọng về uy tín và doanh thu. Thậm chí, khi chủ thật nhắn tin yêu cầu fanpage giả dừng lừa đảo, đối tượng còn ngang nhiên thừa nhận hành vi của mình.

Vì sao du khách dễ sập bẫy?

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), Giám đốc dự án Chống lừa đảo, nhận xét, các fanpage giả mạo được dựng rất giống thật. Các trang có tick xanh, lượng tương tác lớn, hình ảnh chuyên nghiệp khiến người dùng chủ quan, tin tưởng mà không kiểm tra kỹ nên dẫn đến bị lừa đảo đặt phòng homestay, khách sạn qua mạng.

“Tuy nhiên tick xanh chỉ cho thấy tài khoản được xác minh, không đồng nghĩa với uy tín hay chính chủ. Bên cạnh đó, tâm lý ham giá rẻ, áp lực đặt phòng mùa cao điểm, mong muốn chốt lịch nhanh khiến nhiều người bỏ qua bước xác minh, dẫn đến mất tiền", ông Hiếu cảnh báo.

Theo ông Hiếu, để hạn chế rủi ro, người dân nên ưu tiên đặt phòng qua nền tảng uy tín hoặc ứng dụng có cơ chế bảo vệ thanh toán. Khi nghi ngờ hoặc đã trở thành nạn nhân, cần dừng giao dịch ngay, lưu giữ bằng chứng gồm tin nhắn, fanpage, hóa đơn chuyển tiền và thông tin tài khoản ngân hàng.

Ông Hiếu khuyến cáo, người bị lừa nên liên hệ ngân hàng để báo cáo giao dịch, tăng khả năng phong tỏa tài khoản đó hoặc thu hồi tiền kịp thời. Đồng thời, trình báo cơ quan công an và báo cáo fanpage lừa đảo tới nền tảng mạng xã hội để phục vụ điều tra và ngăn chặn các đối tượng tiếp tục lừa đảo khi đặt phòng homestay, khách sạn qua mạng.

Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an cho biết, Việt Nam hiện nằm trong top 10 quốc gia bị lừa đảo trực tuyến nhiều nhất thế giới.

Chỉ trong 2 năm 2023 - 2024, hơn 9.500 vụ được báo cáo, gây thiệt hại trên 29.000 tỉ đồng. Cứ 220 người dùng điện thoại thông minh tại Việt Nam thì có 1 người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến. 70% người dân cho biết đã từng tiếp xúc với ít nhất 1 cuộc gọi hoặc tin nhắn lừa đảo mỗi tháng.

Thượng tá Đỗ Minh Kim khuyến cáo, người dân không nên tin hoàn toàn vào dấu tick xanh trên Facebook (vì có thể mua được), không giao dịch qua tài khoản lạ. Nếu phát hiện mình đã bị lừa đảo đặt phòng homestay, người dân cần lập tức chụp ảnh màn hình, lưu lại biên lai chuyển tiền. Liên hệ ngay với ngân hàng để yêu cầu tra soát giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.