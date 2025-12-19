Cảnh báo tin nhắn giả mạo bưu điện

Vài tháng gần đây, thay vì những cuộc gọi giả danh công an, viện kiểm sát như trước, các nhóm lừa đảo chuyển sang tấn công bằng tin nhắn SMS và đường link giả mạo các dịch vụ quen thuộc. Ngân hàng, công ty giao hàng và đặc biệt là Bưu điện VN (VietnamPost, EMS) đều bị lợi dụng để đánh lừa người dân.

Cụ thể, loạt tin nhắn mạo danh VietnamPost thông báo "chuyển khoản tiền hàng", sau khi chuyển tiền, nạn nhân bị báo rằng đã tự động kích hoạt "gói chạy shipper" với phí 3-4 triệu đồng/tháng. Để "hủy gói", phải nhấp vào một đường link kèm theo và làm theo hướng dẫn. Chỉ cần bấm vào, người dùng bị dẫn sang một website giả mạo giao diện bưu điện, rồi kẻ gian tiếp tục yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP - mở đường cho việc chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng.

Chiêu lừa "shipper ảo" bủa vây người mua hàng online

Mới đây, chị Mai Thị Huỳnh Như (26 tuổi, Tây Ninh) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là shipper thông báo đang giao đơn hàng trị giá 246.000 đồng. "Những thông tin như họ tên đặt hàng, số tiền, thậm chí là món hàng mình mua đều được các đối tượng biết rõ, nên mình cũng chủ quan chuyển tiền luôn", chị Như chia sẻ.

Các đối tượng liên tục nhấn mạnh nếu không tiến hành hủy thẻ, tổng truy thu của 3 năm là hơn 151 triệu đồng. Nếu nạn nhân không thanh toán, số tiền này sẽ được tính là nợ xấu, ảnh hưởng đến gia đình, người thân Ảnh: NVCC

Sau khi chuyển khoản, chị Như bất ngờ nhận được cuộc gọi thông báo chị "đã chuyển nhầm vào hệ thống của Bưu điện VN", khiến tài khoản của chị bị "kích hoạt mã đăng ký shipper" với mức phí duy trì lên đến 4,8 triệu đồng mỗi tháng, chu kỳ kéo dài trong 3 năm với tổng chi phí là hơn 151 triệu đồng. Kẻ lừa đảo yêu cầu chị truy cập fanpage để được hỗ trợ hủy gói đăng ký shipper và được hoàn lại 246.000 đồng giá trị đơn hàng vừa chuyển. Khi chị Như yêu cầu đến địa điểm để hủy trực tiếp thì các đối tượng từ chối, liên tục nói "nếu ra trực tiếp thì cũng xử lý trên điện thoại thôi". Đến đây, chị biết đã bị lừa và chặn toàn bộ liên lạc.

Tương tự, anh D. (ở Hải Phòng) nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là shipper thông báo đang đứng dưới chung cư để giao đơn hàng trị giá 158.000 đồng. Do không thể xuống nhận, anh D. đã nhờ gửi bảo vệ, đối tượng yêu cầu anh chuyển khoản trước qua số tài khoản được gửi bằng tin nhắn SMS.

Sau khi chuyển khoản, kẻ lừa đảo tiếp tục giăng bẫy bằng kịch bản "kích hoạt tài khoản shipper" và liên tục nhấn mạnh số tiền hơn 151 triệu đồng nếu anh không lập tức hủy tài khoản. Khi nghe số tiền lớn cùng thông báo có tiêu đề, logo giống với Bưu điện VN, anh D. hoảng hốt và lập tức làm theo yêu cầu.

Tiếp đó, các đối tượng dẫn dụ anh D. vào một fanpage mạo danh Bưu điện VN trông rất chuyên nghiệp, đồng thời gửi hình ảnh thẻ nhân viên chăm sóc khách hàng mang tên Phạm Thị Diệu Thu để tạo lòng tin. Người này hướng dẫn anh truy cập đường link "hủy mã shipper", cung cấp thông tin tài khoản và thực hiện các bước xử lý được cho là cần thiết để "hoàn tiền".

Sau khi làm theo, anh D. liên tục nhận nhiều yêu cầu thanh toán "phí khiếu nại", "phí xác minh", "phí hoàn tiền". Anh đã chuyển tổng cộng khoảng 10 triệu đồng vào một tài khoản lạ. Đến lúc kiểm tra lại, anh mới phát hiện toàn bộ các cuộc gọi, tin nhắn, đường link và fanpage đều là giả mạo, được dựng lên với mục đích chiếm đoạt thông tin và tài sản.

Cảnh giác NGUY CƠ sập bẫy lần 2

Đáng chú ý, khi các nạn nhân đăng tải trường hợp của mình lên mạng xã hội, một nhánh lừa đảo khác lập tức xuất hiện, các tài khoản mạo danh luật sư chủ động tiếp cận để tiếp tục trục lợi.

Chị T. (21 tuổi, TP.HCM) chia sẻ sau khi bị lừa đảo và mất số tiền lớn, chị lướt thấy nhiều bình luận nói rằng họ "cũng bị lừa tương tự" và "đã lấy lại được tiền". Với tâm lý hoảng loạn và muốn lấy lại tiền, chị nhắn tin và nhờ các tài khoản hướng dẫn. Các tài khoản này chủ yếu sẽ giới thiệu 2 "luật sư" là Đ.M.H và T.M.T, khẳng định có thể hỗ trợ lấy lại tiền với mức "phí dịch vụ 3% số tiền bị mất".

Để đánh vào tâm lý hoang mang của nạn nhân, 2 "luật sư" này liên tục trấn an, nói rằng có thể đóng băng tài khoản bị tố giác và trả lại tiền cho người bị hại. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin cá nhân, các đối tượng yêu cầu chị T. chuyển khoản 996.000 đồng với lý do "phí thủ tục", hứa sẽ hoàn lại toàn bộ sau khi xử lý.

Đến lúc này chị T. đã bình tĩnh hơn và nhớ lại rằng đã nhiều lời cảnh báo về hình thức lừa đảo "lấy lại được tiền lừa đảo" nên ngay lập tức ngừng nhắn tin và chặn tài khoản của vị "luật sư" kia.

Luật sư Hạ Thị Thu Thảo (Đoàn luật sư TP.HCM) khẳng định việc làm giả thẻ luật sư là hành vi vi phạm pháp luật với mức án cao nhất là 7 năm tù. Trường hợp người phạm tội sử dụng thẻ luật sư giả nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, ngoài tội danh làm giả hoặc sử dụng thẻ luật sư giả, họ còn có thể bị truy cứu thêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) với mức án cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Tỉnh táo để không trở thành con mồi

Trung tá Võ Ngọc Toản (giảng viên Trường đại học An ninh nhân dân TP.HCM) cho biết phần lớn nạn nhân trong các vụ lừa đảo qua tin nhắn mạo danh bưu điện thời gian gần đây đều rơi vào cùng một tâm lý: thiếu cảnh giác, không phân biệt được trang chính thức và trang giả mạo. Chỉ cần một khoảnh khắc vội vàng, đặc biệt vào lúc đang bận rộn công việc, người dân rất dễ bị cuốn theo kịch bản mà các đối tượng đã dựng sẵn.

Sau khi chuyển khoản, anh D. nhận thông báo đã “kích hoạt tài khoản shipper”, yêu cầu nhắn tin cho fanpage Bưu điện VN theo đường link để tiến hành hủy thẻ Ảnh: NVCC

Không ít trường hợp sau khi chuyển khoản lần đầu vẫn tin rằng mình đang xử lý đúng quy trình, tiếp tục chuyển thêm tiền vì hy vọng lấy lại khoản đã mất. "Đây cũng là lý do nhiều người từ mất ít thành mất nhiều. Tâm lý tiếc nuối khiến họ tiếp tục làm theo hướng dẫn mà không đủ tỉnh táo để nhận ra dấu hiệu bất thường", trung tá Toản chia sẻ.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm trên không gian mạng, thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, lưu ý người dân đặc biệt lưu ý "3 không và 2 cần". Cụ thể, không làm việc qua điện thoại. Thứ 2 là không chuyển tiền/cung cấp thông tin cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Thứ 3 là không làm theo hướng dẫn của cuộc gọi lạ: Khi nhận cuộc gọi xưng là nhân viên bưu điện báo nợ cước hay bưu phẩm vi phạm, tuyệt đối không bấm phím hay thao tác theo hướng dẫn của đối tượng.

Về "2 cần", người dân cần bình tĩnh xác minh khi nhận cuộc gọi nghi ngờ, tắt máy ngay lập tức. Thứ 2 là cần trình báo ngay khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đường dây nóng của các đơn vị chức năng để được hỗ trợ.

Thượng tá Kim nhấn mạnh phải kiểm tra kỹ trước khi chuyển tiền, không bấm vào đường link lạ và chủ động chia sẻ cảnh báo đến người thân, bạn bè sẽ góp phần giúp cộng đồng không trở thành "mồi ngon" của các chiêu lừa đảo đang lan rộng trên không gian mạng.