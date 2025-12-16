Bắt nghi phạm giả danh công an cưỡng đoạt tài sản người đi đường

Ngày 16.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an xã Hưng Thịnh vừa bắt giữ Nguyễn Phúc Thắng (24 tuổi, ở Lâm Đồng), để điều tra về hành vi giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Nguyễn Phúc Thắng (24 tuổi, ở Lâm Đồng) khi bị bắt giữ, cùng trang phục giả danh công an ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, vào tối 13.12, N.A.V (17 tuổi) và N.H.Y.N (16 tuổi, là học sinh, cùng ở xã Hưng Thịnh) điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Tây Hòa, ấp Lộc Hòa (xã Hưng Thịnh). Khi qua đoạn vắng thì bị 1 nam thanh niên mặc trang giả danh công an chạy xe máy áp sát, đe dọa phải đóng phạt 4,1 triệu đồng, nếu không sẽ lập biên bản tạm giữ xe.

Hoảng sợ, em N.H.Y.N đã đưa cho người này 2,2 triệu đồng (gồm tiền mặt và chuyển khoản). Tuy nhiên, người này không đồng ý, yêu cầu đưa thêm tiền.

Sau đó, người này cho N.A.V điều khiển xe về nhà, còn em N.H.Y.N thì bị giữ lại, chở vào khách sạn ở gần đó để chờ lấy nốt số tiền còn lại. Lợi dụng sơ hở, N.H.Y.N đã bỏ chạy và nhờ người dân báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Thịnh vào cuộc điều tra, truy xét, xác định Nguyễn Phúc Thắng là nghi phạm giả danh công an. Đến ngày 15.12, công an bắt được Thắng khi anh ta đang lẩn trốn tại địa bàn xã Phước An (Đồng Nai), thu giữ nhiều tang vật có liên quan.