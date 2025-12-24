Cuối năm, kịch bản lừa đảo trực tuyến lại 'biến tấu' theo camera AI

Gần đây, cùng với việc các hệ thống camera AI (ứng dụng trí tuệ nhân tạo) giám sát giao thông được triển khai trên diện rộng, một số đối tượng tội phạm công nghệ cao đã nảy sinh kịch bản lừa đảo mới, lợi dụng danh nghĩa thông báo "phạt nguội" để dẫn dụ, chiếm đoạt tiền của người dân.

Theo đó, kẻ gian gửi tin nhắn văn bản (SMS) hoặc thông báo qua các nền tảng mạng xã hội với nội dung phương tiện của người nhận bị ghi nhận vi phạm giao thông qua camera AI và đã bị lập biên bản “phạt nguội”. Đi kèm là đường link yêu cầu truy cập để tra cứu chi tiết lỗi vi phạm hoặc thực hiện nộp phạt trực tuyến.

Một tin nhắn lừa đảo với kịch bản liên quan đến camera AI giao thông được gửi tới người dân gần đây, có kèm theo đường dẫn đến website giả mạo Ảnh: Chụp màn hình

Khi người dân nhấp vào đường link này, họ sẽ bị chuyển hướng đến các website giả mạo, có giao diện được thiết kế tương tự trang thông tin của cơ quan công an hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Trên các trang web này, đối tượng hiển thị những thông tin vi phạm bịa đặt nhằm tạo áp lực tâm lý, khiến nạn nhân vội vàng tìm cách xử lý để tránh bị xử phạt nặng hơn.

Để hoàn tất quá trình "nộp phạt", kẻ lừa đảo yêu cầu người dân liên kết tài khoản ngân hàng, nhập thông tin thẻ và cung cấp mã OTP. Ngay sau khi có được các dữ liệu trên, kẻ gian lập tức thực hiện giao dịch chuyển tiền, rút sạch số dư trong tài khoản của nạn nhân.

Cơ quan chức năng và các chuyên gia an ninh mạng đều nhấn mạnh cơ quan nhà nước không gửi đường link yêu cầu tra cứu hay nộp phạt qua tin nhắn, cũng không yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc thông tin cá nhân qua điện thoại, SMS hay mạng xã hội. Người dân cần hết sức cảnh giác trước các thông báo "phạt nguội" không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo.

Để tra cứu thông tin phạt nguội một cách chính xác, người dân nên sử dụng các kênh chính thống, trong đó có ứng dụng VNeTraffic được cung cấp trên App Store (dành cho iPhone) và Google Play (nếu sử dụng điện thoại, máy tính bảng chạy hệ điều hành Android). Khi nhập biển số xe, ứng dụng sẽ trả về kết quả trực tiếp từ hệ thống dữ liệu chính thức, giúp người dân kiểm tra thông tin nhanh chóng và an toàn.

Cuối năm cũng là thời điểm bùng phát các kịch bản lừa đảo trực tuyến, do đó người dân được khuyến cáo hết sức cẩn trọng, cần kiểm tra kỹ lưỡng nguồn thông tin, tránh trạng thái lo lắng có thể dẫn đến việc hấp tấp thực hiện theo cái bẫy đã được lên kế hoạch trước. Người dân cũng tuyệt đối không nhấn vào các đường dẫn được đính kèm trong email, tin nhắn từ những địa chỉ/người gửi không quen biết và cần kiểm tra kỹ thông tin.

Một trong những dấu hiệu nhận biết dễ dàng nhất của đường dẫn khả nghi là chứa lỗi chính tả, cố tình viết giống với thông tin thật, có phần đuôi tên miền không chính thống. Đối với các tên miền website của nhà nước sẽ luôn có phần đuôi *.gov.vn. Trường hợp xuất hiện địa chỉ website liên quan đến các dịch vụ công hay tra cứu thông tin trực tuyến (của nhà nước) mà không sử dụng phần đuôi nêu trên, người dân không nên nhấn vào để tránh rủi ro bị dẫn dụ sang website giả mạo của kẻ gian.