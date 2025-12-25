Kẻ gian lừa đảo cả nhân vật 'con muốn sống' mà bạn đọc Thanh Niên giúp đỡ

Chiều 24.12, trong cơn mưa tầm tã, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (phường Sài Gòn, TP.HCM), nơi 1 người mẹ trẻ đang gục khóc vì toàn bộ số tiền cứu con vừa bị lừa đảo chiếm đoạt chỉ trong vài phút.

Đón chúng tôi là chị H Duit (23 tuổi), mẹ của bé Ksơr Ka Ju (4 tuổi, dân tộc Gia Rai, quê Đắk Lắk), nhân vật trong bài viết Con muốn sống: Gia đình cạn tiền, bé trai Gia Rai nguy cơ dừng điều trị ung thư do Báo Thanh Niên đăng tải trước đó 1 tháng.

Gương mặt phờ phạc, đôi mắt sưng húp vì khóc cạn nước, chị H Duit òa lên trong tuyệt vọng: “Chị mất tiền cứu con rồi em ơi, chị mất hết rồi…”.

Người mẹ trẻ khóc cạn nước mắt vì tiền cứu chữa cho con vừa nhận được đã bị lừa đảo chiếm đoạt hết ẢNH: HÀ THƯƠNG

Niềm hy vọng vừa nhen thì bị dập tắt

Chỉ vài ngày trước, người mẹ trẻ còn mừng rỡ khi nhận được hơn 28 triệu đồng do Báo Thanh Niên thay mặt bạn đọc trao tận tay, cùng hơn 10 triệu đồng do các mạnh thường quân gửi trực tiếp để giúp bé Ka Ju tiếp tục các đợt hóa trị ung thư máu.

Tổng cộng hơn 38 triệu đồng, chị H Duit nói rằng đã chắt chiu giữ gìn từng đồng, chưa dám chi tiêu, chỉ mong đủ tiền cho những ngày con nằm viện phía trước.

Thế nhưng, sáng 24.12, một cuộc điện thoại từ tài khoản lạ mang tên Nguyễn Minh Tuấn đã đẩy gia đình chị vào cơn ác mộng.

Theo lời kể của chị H Duit, người gọi điện tự xưng là "phóng viên Báo Thanh Niên", hỏi đúng tên bé Ka Ju, hỏi thăm bệnh tình và dò hỏi về số tiền bạn đọc đã giúp đỡ.

Tin tưởng vì trước đó gia đình đã nhận tiền thật từ Báo Thanh Niên, chị không chút nghi ngờ. Khi được hỏi, chị nói rõ tổng số tiền là hơn 38 triệu đồng, vẫn còn nguyên trong tài khoản để dành lo viện phí cho con.

Lợi dụng sự cả tin ấy, đối tượng nói sẽ chuyển thêm 22 triệu đồng hỗ trợ, nhưng yêu cầu chị cung cấp số tài khoản, chụp màn hình số dư, quét mã QR, gọi video call để xác nhận khuôn mặt.

Chỉ 5 phút, tiền mất sạch

Chỉ trong khoảng 5 phút, toàn bộ hơn 38 triệu đồng trong tài khoản của chị H Duit bị trừ sạch, chuyển sang 1 tài khoản Đông Á Bank mang tên Huỳnh Hữu Phước, số 883044631.

Người phụ nữ bị lừa hết tiền cứu chữa cho con ẢNH: HÀ THƯƠNG

Ngồi ôm con trên giường bệnh, chị H Duit tuyệt vọng nói: “Tiền mọi người giúp Ka Ju mà chị chưa kịp mua cho con hộp sữa, viên thuốc nào… vậy mà mất hết rồi. Giờ chị không biết lấy tiền đâu đưa con đi viện nữa…”.

Không chỉ gọi cho chị H Duit, trong quá trình lừa đảo, đối tượng còn gọi đồng thời cho chồng chị, ép cả hai vợ chồng kết bạn Zalo, gửi link tài khoản giả, tạo áp lực tâm lý buộc nạn nhân làm theo từng chỉ dẫn.

Hoảng loạn sau khi phát hiện bị lừa, chị H Duit đến Công an phường Sài Gòn trình báo.

Tại đây, cơ quan công an cho biết thủ đoạn này không mới, từng xảy ra với nhiều nạn nhân, đặc biệt là các trường hợp được cộng đồng hỗ trợ tài chính.

Theo công an, hiện nay với các giao dịch trên 10 triệu đồng, ngân hàng thường yêu cầu xác thực sinh trắc học. Lợi dụng quy trình này, các đối tượng giả danh cơ quan, nhà báo, tổ chức uy tín, ép nạn nhân video call xác nhận khuôn mặt, từ đó chiếm đoạt quyền truy cập và rút sạch tiền trong tài khoản.

Nỗi đau chồng nỗi đau

Bé Ka Ju hiện vẫn đang điều trị ung thư máu, mỗi đợt hóa trị là một cuộc chiến sinh tử. Số tiền hơn 38 triệu đồng đối với nhiều người có thể không lớn, nhưng với gia đình chị H Duit, đó là hy vọng sống còn của đứa con trai 4 tuổi.

Vụ việc thêm một lần cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo vô nhân tính, sẵn sàng trục lợi trên nỗi đau bệnh tật và lòng tốt của xã hội.

Trước đó, đầu tháng 11, cũng trong loạt bài Con muốn sống, Báo Thanh Niên kêu gọi, hàng trăm tấm lòng nhân ái từ khắp nơi đã gửi yêu thương, động viên và hỗ trợ 2 mẹ con chị Phạm Hồng Việt (40 tuổi, ở TP.Cần Thơ) 124 triệu đồng cứu bé gái suy thận giai đoạn cuối.

Sau đó, cũng có một đối tượng giả danh phóng viên Báo Thanh Niên liên hệ đến chị Việt với mục đích lừa đảo, cùng cách thức như trên. May mắn, chị Việt cảnh giác, liên hệ với Báo Thanh Niên xác minh và được cảnh báo nên thoát bẫy lừa trong gang tấc.

Báo Thanh Niên khuyến cáo người dân, đặc biệt là các gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn, khi nhận được các cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mã QR, sinh trắc học… cần tuyệt đối cảnh giác, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào qua điện thoại, mạng xã hội, đồng thời liên hệ trực tiếp với cơ quan, tổ chức liên quan để xác minh.